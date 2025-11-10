Salut
Parc Central es suma al Movember i a l’AECC per donar visibilitat al càncer masculí
El centre comercial posa en marxa accions de compromís social per conscienciar la població aprofitant la seva gran afluència
Durant tot el mes de novembre, el centre comercial Parc Central de Tarragona s’uneix al moviment Movember i col·labora amb l’Associació Contra el Càncer per conscienciar sobre la salut masculina i la detecció precoç del càncer de pròstata, testicles i mama en homes.
El dissabte 15 de novembre tindrà lloc el MovemBar, on s’oferiran afaitades i talls de cabell a un import simbòlic de 5 euros o donacions superiors, destinades íntegrament a l’AECC. A més, del 10 al 15 de novembre es farà un sorteig a les xarxes socials amb el filtre del bigoti per promoure la participació i la conscienciació.
El Movember és un moviment internacional nascut fa 22 anys a Austràlia que promou la conscienciació sobre la salut masculina, centrant-se en la prevenció i detecció precoç del càncer de pròstata i testicles, així com en la salut mental dels homes. Cada novembre, els participants deixen créixer el bigoti com a símbol de suport i visibilitat, i s’impulsen campanyes de recaptació de fons per a la investigació i projectes de salut masculina arreu del món.