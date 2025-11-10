Festes
Obert el termini d’inscripció per a la Cavalcada de Reis 2026 a Tarragona
Tarragona obre fins al 30 de novembre les inscripcions per a infants i joves que vulguin participar com a pastorets o acompanyants reials
Aquest matí s’han obert les inscripcions per a la Cavalcada de Reis 2026, adreçades a infants i joves nascuts entre el 2010 i el 2018. Enguany, per primera vegada, hi haurà dues tipologies de participació: els infants nascuts entre 2013 i 2018 podran inscriure’s com a pastorets, mentre que els nascuts entre 2010 i 2012 ho faran com a acompanyants reials.
Les inscripcions estaran obertes fins al 30 de novembre i cal formalitzar una inscripció per cada participant. Tot i això, la preinscripció no garanteix la participació, ja que el Consell Municipal de la Cavalcada de Reis i l’Home dels Nassos serà l’encarregat d’acceptar i distribuir els infants segons diferents criteris tècnics: disponibilitat de vestuari, alçada i places a cada carrossa. També es prioritzaran els infants que no hagin participat en dues cavalcades consecutives anteriors, per afavorir la rotació.
Les inscripcions es poden formalitzar a través dels enllaços habilitats segons l’edat dels participants en el web de l'Ajuntament.