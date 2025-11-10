Salut
La Marató de TV3 finança un projecte de la URV per millorar la respiració de pacients amb ELA
La recerca liderada pel Grup UHNeurob estudia com les mioquines poden protegir la funció respiratòria en malalties neuromusculars
La Fundació La Marató de TV3 destinarà 198.336 euros d’aquesta edició a un projecte de recerca de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que busca mantenir la funció respiratòria en persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i altres malalties neuromusculars. La iniciativa ha estat seleccionada entre prop d’un centenar de propostes, formant part dels 60 equips especialitzats en malalties respiratòries que reben finançament.
El projecte, liderat per Maria Ángel Lanuza i l’equip del Grup de Recerca d’Histologia i Neurobiologia (UHNeurob) del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la URV, es centra en les mioquines, unes substàncies produïdes pels músculs que regulen la inflamació, el creixement muscular i, especialment, la funció del diafragma, el múscul clau per a la respiració. Comprendre com actuen aquestes citocines podria permetre identificar biomarcadors de disfunció neuromuscular, millorar el diagnòstic precoç de l’ELA i obrir la porta a noves teràpies personalitzades.
Les malalties respiratòries associades a la disfunció neuromuscular són una de les principals causes de complicacions i mortalitat entre les persones afectades per ELA. La degeneració de les neurones motores i la pèrdua progressiva de la funció neuromuscular afecten directament el diafragma, disminuint la capacitat respiratòria i augmentant els riscos de complicacions greus.
Segons l’equip de la URV, estudiar el paper de les mioquines podria millorar la qualitat de vida i l’esperança de vida dels pacients, més enllà del suport ventilatori actual, i ajudar a desenvolupar tractaments més eficaços i adaptats a les característiques genètiques i fisiològiques de cada pacient.