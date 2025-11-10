Cultura
L'antiga presó de Tarragona es transforma en un festival de música electrònica
L’antiga presó va acollir el segon Refugi Sonor Fest amb l’electrònica com a protagonista
Entrar dins d’una presó provoca una estranya sensació a cavall entre la curiositat, el respecte i la incredulitat. Els passadissos els recorres en silenci; els cartells identificatius del menjador i les cel·les estan desgastats pel pas del temps; els fluorescents, amb llum blanca i pampallugues, il·luminen la gran nau central; i el pati i el seu tros de cel, on ara hi ressona música electrònica, et recorden que la llibertat de les persones que hi vivien es reduïa a algunes hores al dia... mentre la ciutat continuava fent vida més enllà dels murs.
L’antiga presó de Tarragona va acollir, per segon cop, el Refugi Sonor Fest. Les portes blindades del centre penitenciari, ara seu central dels Serveis Territorials del Departament de Justícia de la Generalitat, es van obrir per acollir més d’un centenar de persones interessades en les creacions electròniques de Domson, Le parody, Cushla i Guedra Guedra. Els artistes van actuar en un dels quatre patis que tenia aquesta presó, i que encara conserven les altes tanques amb concertines i els barrots a les finestres. On abans els reclusos passejaven fent cercles, ara els assistents ballaven al ritme de la música.
«La sensació és la de viure una rave al més pur estil berlinès. Els llums, els murs... Tant de bo facin més coses així a Tarragona», expressaven la Gemma i el Ruben des de la pista de ball. Molts dels assistents insistien en la necessitat d’ampliar aquest tipus d’iniciatives i replicar-les en edificis de la ciutat que van viure el seu moment de glòria, però que ara es troben en desús. «La Tabacalera, el Banc d’Espanya, el preventori de la Savinosa... d’opcions en tenim moltes, i aquests actes funcionen», indicava el Marcel.
Aquest espai al bell mig de la ciutat va funcionar com a centre penitenciari des dels anys cinquanta, en època franquista al servei del règim, fins als inicis del 2023. En la seva darrera etapa fou un centre penitenciari obert (CPO), funció que va acomplir fins que es va estrenar el nou CPO a tocar del Francolí. Ara, combina les propostes culturals, que acull esporàdicament, amb les oficines dels serveis territorials de Justícia i Qualitat Democràtica.
Aquest dissabte, entre les cinc de la tarda i les onze de la nit, les persones assistents van poder gaudir d’una oferta musical poc comú a Tarragona, amb l’electrònica experimental com a protagonista. Domson, Le Parody, Cushla i Guedra Guedra van sorprendre i van agradar a un públic heterogeni que rondava majoritàriament la trentena, i que va valorar molt positivament poder gaudir d’un esdeveniment cultural d’aquestes característiques. La presó va ser, durant unes hores, un temple de la llibertat i la creativitat. Per molts més refugis sonors.