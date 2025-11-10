Mobilitat
Hi haurà Horta Gran, però Viñuales manté l'oposició a la Intermodal de Vila-seca
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet amb els dos projectes
L’Ajuntament de Tarragona ha celebrat el compromís de Salvador Illa amb la futura estació a l’Horta Gran, tot i que haurà de conviure amb la Intermodal a Vila-seca. El president de la Generalitat va remarcar el passat dissabte l’aposta que el Govern fa envers l’estació intermodal del Camp de Tarragona de Vila-seca/Aeroport de Reus, la qual ja compta amb l’estudi informatiu. «Estarà connectada al TramCamp i no ens podem permetre aturar-la», va subratllar. En la mateixa línia, Illa va exposar que l’estació de l’Horta Gran de Tarragona és un projecte «necessari» i que el departament de Territori «també tindrà en compte».
Per a l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, aquestes declaracions suposen una demostració sobre la vàlua del projecte. «Demostren que l’estació d’Horta Gran no és un projecte irreal o una batalla de campanar, sinó que demostra que és un projecte realista i de futur, que defensa no només els interessos de la ciutat sinó de tot el Camp de Tarragona», expressa el batlle.
Per la seva banda, Pere Segura, alcalde de Vila-seca, es congratula de la reafirmació que Illa va fer sobre l’estació al municipi. «El més important ara és ratificar el calendari per a la posada en servei d’aquesta estació i, sobretot, de quan s’iniciaran les obres, ja que els terminis estan en l’aire», exposa Segura. «Aquest anunci que ara ratifica el president, ja es va fer ara fa tres anys, i per això el que demanem ara és que d’una vegada per totes, el tema s’agilitzi i l’estació sigui una realitat», conclou el batlle.
Tot i la promesa d’Illa a Tarragona amb l’Horta Gran, l’Ajuntament no retirarà les al·legacions presentades a l’estació Intermodal de Vila-seca. «Les al·legacions continuen el seu camí i ha de ser el Ministeri qui resolgui els dubtes que, fins i tot el seu Consell Assessor, ha manifestat. Tarragona no pot perdre trens sent l’estació amb més passatgers de la província», exposa el batlle tarragoní Rubén Viñuales.