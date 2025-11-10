Diari Més

Successos

Incendi d'un tren a l'estació de Tarragona: els Bombers treballen per extingir el foc

El comboi arribava a l'estació quan un testimoni ha alertat que sortia fum dels baixos d'un dels vagons

Columa de fum en un tren aturat a l'estació de Tarragona.

Columa de fum en un tren aturat a l'estació de Tarragona.ACN

Publicat per
ACNRedacció

Creat:

Actualitzat:

Tres dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a l'estació de trens de Tarragona per extingir un foc en un tren. El comboi arribava per la via 10 de l'estació de Tarragona quan un testimoni ha alertat que sortia fum dels baixos d'un dels vagons. 

L'avís s'ha rebut quan passaven tres minuts de les deu del matí. Operaris de l'estació han intentat sufocar el foc amb extintors, però han requerit la intervenció dels Bombers. El tren circulava buit, sense viatgers ni mercaderies.

tracking