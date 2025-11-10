Successos
Incendi d'un tren a l'estació de Tarragona: els Bombers treballen per extingir el foc
El comboi arribava a l'estació quan un testimoni ha alertat que sortia fum dels baixos d'un dels vagons
Tres dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat a l'estació de trens de Tarragona per extingir un foc en un tren. El comboi arribava per la via 10 de l'estació de Tarragona quan un testimoni ha alertat que sortia fum dels baixos d'un dels vagons.
L'avís s'ha rebut quan passaven tres minuts de les deu del matí. Operaris de l'estació han intentat sufocar el foc amb extintors, però han requerit la intervenció dels Bombers. El tren circulava buit, sense viatgers ni mercaderies.