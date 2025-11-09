Societat
Els veïns de la Móra de Tarragona reclamen mesures urgents un any després de les inundacions
L’associació demana ampliar la canalització del barranc i lamenta que la comissió de prevenció de desastres no s’hagi reunit en sis mesos
L'Associació de Veïns de la Móra de Tarragona reclama mesures urgents per afrontar inundacions com la que va afectar el barri fa un any. Així, demanen ampliar la canalització del barranc de la Móra per evitar desbordaments i denuncien que encara no s'han arreglat per complet els desperfectes de l'aiguat del 4 de novembre de 2024.
N'és testimoni l'espai final del passeig marítim, on encara es pot veure l'impacte de la tempesta. Alhora, l'entitat veïnal lamenta que la comissió tècnica de prevenció de desastres naturals no s'hagi reunit des de la seva creació ara fa mig any. Recentment, s'ha iniciat la construcció del dipòsit anti-desbordaments, si bé l'associació considera que farà més resilient el clavegueram, però no el torrent.
L'aiguat de la matinada del 4 de novembre de l'any passat va deixar 150 litres per metre quadrat en una hora, uns registres que van desbordar el tram final del barranc de la Móra, un canal que en alguns punts es troba per sota del nivell del mar.
Com a conseqüència, unes 150 cases i part del càmping Torre de la Móra van patir desperfectes per inundacions i caigudes d'alguns arbres. Els dies posteriors a l'aiguat, el consistori va concentrar esforços en els desbrossaments de la capçalera del torrent, així com en la tala d'arbres amb risc de caiguda i actuacions especials de neteja i recollida de residus.
També des d'EMATSA es va treballar en les estacions de pous de registre i embornals, en el buidatge de la xarxa o la reparació d'un sobreeixidor del clavegueram.
Ara bé, en alguns punts els efectes de la tempesta encara són visibles actualment. És el cas de l'esvoranc al paviment de la via pública, concretament al final del passeig marítim, al carrer Baix Camp. L'Associació de Veïns de la Móra lamenta que un any després de la tempesta, els danys no s'hagin reparat per complet.
«Si hi hagués hagut un desperfecte al balcó del Mediterrani de Tarragona, estaria al cap d'un any per arreglar o s'haurien fet arreglar d'urgència els desperfectes?», critica Albert Franquès, president de l'entitat veïnal.
Davant d'aquest escenari, Franquès reclama a l'administració local que acceleri la reparació completa de la zona. En la mateixa línia, l'associació va presentar el passat mes de gener una moció al ple de l'Ajuntament per prendre mesures i actuar davant nous episodis de pluja.
Ara, nou mesos més tard, els veïns lamenten que no s'ha avançat en els punts inclosos en el document, el qual va ser aprovat per unanimitat pels partits amb representació municipal. «Si ara tornés a ploure, tornaria a passar el mateix que l'any passat», adverteix Franquès.
D'altra banda, l'entitat insta a la comissió tècnica de prevenció de desastres naturals a reunir-se per posar sobre la taula solucions a llarg termini. Entre altres, proposen ampliar la capacitat del tram final del barranc de la Móra. D'altra banda, l'associació també critica que l'organisme compti majoritàriament amb perfils polítics i no pas tècnics.
Discrepàncies envers el dipòsit anti-desbordaments
En relació amb l'inici de les obres de construcció del dipòsit anti-desbordaments al canal de la Móra de Tarragona aquest octubre, el consistori assenyala que l'equipament podrà emmagatzemar fins a 1.000 m³ d'aigua.
D'aquesta manera, s'espera regular i tractar els desbordaments, així com laminar i regular els cabals de pluja. A la vegada, permetrà reduir l'abocament d'aigües al canal de La Móra i fer un cert grau de depuració sobre els volums finalment s’abocaran al medi.
Un plantejament que els veïns veuen amb uns altres ulls, ja que consideren que tindrà un efecte en la resiliència del clavegueram, més que no pas en el torrent. En aquest sentit, desconfien de la capacitat del dipòsit i assenyalen que pot quedar curt.
«Entenc que pluges de 25, 30 o 40 litres per metre quadrat les podrà absorbir, a menys que es col·lapsi la claveguera general que baixa per l'avinguda del Mediterrani i no deixi desaiguar l'aigua que vingui dels carrers laterals», apunta en Toni, un dels residents de la zona. Casa seva va ser una de les afectades en les inundacions del passat novembre, en què l'aigua provinent del clavegueram va empitjorar la situació.
«Els ponts del tram final del barranc es mengen una tercera o quarta part de la capacitat del canal i fan pujar el nivell de l'aigua que hi passa. Si no hagués estat per això, crec que no m'hauria entrat aigua dins de casa; hauria anat justet, però no n'hauria entrat», afegeix.
D'altra banda, l'entitat demana que les tasques de renaturalització del canal es facin paral·lelament amb altres actuacions que fomentin la resiliència envers futurs episodis de pluja. Precisament aquesta setmana s'ha tret a licitació la redacció de l'estudi d'alternatives i projecte de renaturalització del barranc de la Móra per un valor de 65.141,08 euros (IVA inclòs).
El projecte haurà de definir les accions necessàries per impulsar la millora ecològica, així com la restauració paisatgística i la minimització del risc de desbordaments del torrent. El 18 de novembre és l'últim dia que es poden presentar les empreses interessades.