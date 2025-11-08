Comerç
Màgia, música i cuina al carrer inauguren els Bons Comerç Tarragona
La campanya de descomptes municipals comença amb una festa ciutadana que omple Corsini, la Rambla i Verdaguer
La festa d'inauguració de la campanya dels Bons Comerç Tarragona va omplir ahir d’ambient el centre de la ciutat amb animació infantil, màgia al carrer i música en directe. Centenars de famílies, amb globus en forma de cor, van gaudir a la Plaça Corsini de la Cia The Bliss amb el seu xou de «mini disco».
Va ser només l’inici d’una cercavila acompanyada per la Stromboli Jazz Band, que va ver una divertida parada a la Rambla Nova, amb molta expectació dels paseants, per gaudir de l'espectacle de màgia Struc Magic Theater, una combinació d’humor i il·lusions en un petit teatre del segle XIX que va despertar els somriures de tots els assistents.
Finalment la festa va arribar a plaça Verdaguer amb els punxadiscos DJ Cristian Tòtem i DJ Murtró com fons d’una acció de cuina en directe a càrrec de Colet La Botiga i el xef del restaurant El Llagut, seguit d'una degustació gastronòmica.
Està previst, si la pluja ho permet, que la celebració continuï avui al migdia amb amb l'actuació de la Xaranga Tomanota, a la Vall de l'Arrabassada, i la Xaranga Guirigalls, davant del Mercat de Torreforta.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, es va mostrar molt satisfeta per l'acollida a la campanya -la primera remesa de bons pràcticament s'ha esgotat en menys d'un dia- i va insistir en la necessitat de revitalitzar el comerç de proximitat amb activitats que impliquin la gent i que facin vibrar la ciutat.
Bons Comerç 2025
La quarta campanya dels Bons Comerç d’enguany, amb gairebé 160 establiments adherits, es va iniciar ahir i es perllonga fins al dia 22. A través dels bons de 5 euros de descompte, la iniciativa pretén promoure la compra als comerços de proximitat tarragonins. En total, es repartiran 30.000 bons —xifra que suposa una dotació municipal de 150.000 euros—. Cada ciutadà podrà adquirir fins a quatre bons, que tindran una caducitat setmanal.
El procediment per poder sol·licitar els bons serà aquest: Accedir al lloc web oficial: https://bons.tarragona.cat/. Fer el registre amb DNI o document d'identitat. Descarregar-los al mòbil (per mostrar-los amb codi QR) o imprimir-los.
Hi ha una atenció presencial per als ciutadans que no disposin de mitjans electrònics per donar-se d'alta. Serà a la Guingueta de Bons Comerç, situada a la Rambla Nova, prop de la Font del Centenari, en horari de matí i tarda: de 10 a 14 hores i de 17 a 20 hores, de dilluns a dissabte fins al 22 de novembre.