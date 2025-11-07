Educaci´´o
La URV reconeix més de seixanta persones amb ajuts i premis
S’han concedit les beques conjuntes amb la Fundación Repsolels Ajuts Pont, els ajuts a les millors idees emprenedores i els premis a la qualitat docent, a l’impacte social de la recerca i als millors treballs de recerca de batxillerat
El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha lliurat aquesta setmana més de seixanta reconeixements, beques i ajuts a estudiants, professorat i investigadors en un acte celebrat a l’Auditori de la Diputació de Tarragona. L’esdeveniment ha servit per recuperar les beques conjuntes amb la Fundación Repsol, destinades a facilitar l’accés a la universitat a estudiants amb menys recursos.
Entre els guardons entregats hi ha els Ajuts Pont, que fomenten projectes d’innovació educativa entre la URV i els centres d’ensenyament, així com els ajuts a les millors idees emprenedores, que premien iniciatives innovadores d’estudiants de grau, màster i doctorat. També s’han concedit els Premis a la Qualitat Docent, que enguany han reconegut la tasca de professorat de Medicina, Infermeria, Pedagogia i Química, i els Premis Joan Pedrerol Gallego a l’impacte social de la recerca.
A més, dotze joves que havien cursat batxillerat han estat guardonats pels seus treballs de recerca, i s’han concedit quatre beques noves del Consell Social i la Fundación Repsol, juntament amb diverses renovacions. Aquests ajuts permeten que estudiants amb dificultats econòmiques puguin iniciar o continuar els seus estudis universitaris a la URV.
L’acte ha comptat amb la participació del president del Consell Social, Josep Poblet; el rector de la URV, Josep Pallarès; la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó; i el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho. Tots han destacat la importància d’aquestes iniciatives per detectar i retenir el talent al territori, així com per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació superior.