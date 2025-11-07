Cultura
Tarragona dona el tret de sortida al cicle de monòlegs "Passatges" dins del programa Tarraco 25
La proposta dona vida a set personatges històrics de diferents èpoques per redescobrir el patrimoni i la memòria de la ciutat
A partir d’avui i durant tot el cap de setmana, Tarragona acull el cicle de monòlegs "Passatges", una proposta singular que convida el públic a viatjar en el temps a través de set personatges històrics vinculats a la ciutat. L’activitat, inclosa dins el programa Tarraco 25, ofereix una mirada teatral i divulgativa sobre figures i moments clau de la història tarragonina, des de la prehistòria i l’edat mitjana, fins a l’època moderna i l’actualitat.
Cada personatge protagonitzarà vuit passis repartits en diferents franges horàries al llarg del cap de setmana, oferint així diverses oportunitats per gaudir de l’experiència. El preu de l’entrada és de 5 euros, que funcionen com a fiança retornable a partir del 10 de novembre.