Economia
El Port de Tarragona reserva terrenys per si l'automobilística xinesa BYD decideix instal·lar-s'hi
La infraestructura veu amb bons ulls acollir la inversió que faria la companyia asiàtica
El Port de Tarragona té reservats vora 1 milió de metres quadrats a la nova Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) per si la xinesa BYD decideix instal·lar-s'hi. La infraestructura està col·laborant amb Acció i el Departament d'Empresa per tal d'oferir a l'automobilística terrenys que li puguin servir per construir una fàbrica de vehicles elèctrics. Segons han apuntat fonts del port tarragoní a l'ACN, la intenció és que si BYD aposta per Tarragona es quedi tota o pràcticament tota la superfície reservada. Des de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) veuen amb bons ulls poder acollir aquesta inversió, ja que més enllà de la fabricació també comportaria un moviment de mercaderies per via marítima i terrestre que consideren interessant.