Salut
El Museu del Port promou el benestar emocional a través de la cultura i el patrimoni mariner
L’equipament ha estat un dels centres participants en la iniciativa ‘Un viatge cap al benestar’, que avalua l’impacte de l’art i la cultura en el benestar de persones diagnosticades amb ansietat
El Museu del Port de Tarragona impulsa diverses iniciatives que combinen cultura, memòria col·lectiva i salut emocional. Recentment, l’equipament ha tancat la seva participació en el programa ‘Un viatge cap al benestar’, una iniciativa que avalua l’impacte de l’art i la cultura en el benestar de persones diagnosticades amb ansietat lleu o moderada.
Aquest projecte, impulsat per la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre (XTMCTTE) en col·laboració amb Adhoc Cultura i diversos equips d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS), ha comptat amb la participació de 180 persones de tot el territori. Al Museu del Port, onze pacients del CAP Jaume I, d’entre 40 i 65 anys, han participat en quatre sessions que han combinat la reflexió emocional amb la creació artística.
Aquestes activitats han ajudat a identificar i expressar emocions, prendre consciència del moment present i utilitzar l’art com a eina d’autoregulació emocional, alhora que han servit per descobrir el patrimoni marítim i portuari de la ciutat. Les persones participants han rebut un passaport cultural que els permetrà visitar gratuïtament els museus de la Xarxa al llarg del 2026, així com una guia d’activitats per continuar treballant el benestar de manera autònoma.
Preservar el llegat mariner i combatre la solitud.
El programa ‘Un viatge cap al benestar’ es suma a altres projectes socials i culturals que desenvolupa el Museu del Port per preservar el llegat immaterial de la vida marinera del barri del Serrallo i fomentar la cohesió comunitària. Un d’aquests projectes és ‘Documentant patrimoni’, en què persones grans del Serrallo visiten mensualment el Museu per identificar fotografies antigues del seu fons documental. A més de recuperar memòria històrica, aquestes sessions afavoreixen la comunicació, la memòria activa i els vincles de veïnatge, contribuint a lluitar contra la solitud no desitjada.
Seguint la mateixa línia, el Museu col·labora amb la iniciativa ‘Conservant el patrimoni gastronòmic’, promoguda pel PFI-PIP d’Auxiliar de Cuina de l’Institut Pere Martell, que recopila receptes tradicionals de la cuina serrallenca i testimonis sobre la gastronomia marinera.
Totes aquestes experiències s’han compartit recentment al congrés ‘Healing Arts’, celebrat en diversos punts de Catalunya. A Cambrils, la directora del Museu del Port, Mercè Toldrà, va exposar les iniciatives que l’equipament duu a terme per posar la cultura al servei del benestar i la salut de la comunitat.