Economia
El Govern s’ha reunit amb BYD per negociar la planta del Port
El govern condiciona el projecte al fet que la plantilla sigui catalana
El Govern s’ha reunit amb la xinesa BYD per negociar la instal·lació d’una planta que produeixi cotxes elèctrics al Port de Tarragona. El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va confirmar ahir l’interès del gegant automobilístic per ubicar al territori català la seva tercera planta a Europa en una entrevista a Els Matins de TV3: «Jo m’he reunit amb ells, com m’he reunit amb molts altres empresaris que volen venir a Catalunya», va afirmar el conseller, que va subratllar que Catalunya és una regió «atractiva» per invertir. Tal com va confirmar Diari Més amb el Port, la xinesa BYD opta a ocupar la ZAL del Port, al terme municipal de Vila-seca.
Sàmper va reflexionar que «difícilment es pot dir que no a inversions que puguin crear de 1.000 a 1.500 llocs de treball», fent referència a la massa laboral que es necessita habitualment per a les fàbriques de vehicles. El Port col·labora amb la Generalitat a través d’Acció per captar inversions que contribueixin a la reindustrialització del país.
Alhora, Sàmper va afirmar que el Govern condiciona el projecte al fet que la plantilla sigui majoritàriament catalana i no treballadors xinesos desplaçats. El conseller no va donar per feta la inversió i va assegurar que les negociacions s’han de portar amb prudència i discreció. «S’han produït negociacions? Sí. Arribaran a bon port? Ja es veurà», va aclarir.
Els terrenys que desitja BYD s’ubiquen a la ZAL i tenen una superfície propera a les 1.000 hectàrees. L’altra ubicació amb la qual competeix Tarragona és Astúries, Navarra, Cantàbria, Castella-i-Lleó, Galícia o València.