Municipal
Ematsa inicia les prospeccions arqueològiques pel nou sobreeixidor de la plaça dels Carros
Les tasques de prospecció s'estan duent a terme de manera consecutiva en quatre punts de la zona enjardinada
Aquesta setmana, l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, Ematsa, ha començat les cales de prospecció arqueològica necessàries per definir el projecte de construcció del nou sobreeixidor a la plaça dels Carros. Aquesta infraestructura incorporarà un tamís per a la retenció de residus i permetrà recollir l'aigua de pluja, millorant significativament la capacitat de drenatge de la zona en episodis de fortes pluges.
Les tasques de prospecció s'estan duent a terme de manera consecutiva en quatre punts de la zona enjardinada situada al costat de les escales d'accés a la zona portuària. Segons les previsions, els treballs s'allargaran durant un període aproximat de tres mesos.