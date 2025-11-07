Ciutat
La Diputació i la Generalitat pacten traslladar el MAMT al palau del passeig de Sant Antoni
El nou emplaçament del museu s'estima que podria estar operatiu cap al 2030
La Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat han signat aquest divendres un protocol d'intencions per tal que el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) es traslladi al palau del passeig de Sant Antoni de Tarragona que actualment és la seu institucional de l'ens supramunicipal.
El projecte es troba encara en una fase inicial i encara s'ha definit el cost econòmic que tindrà el canvi d'emplaçament del MAMT, que s'estima que podria estar enllestit cap al 2030. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmat que el nou museu se situarà "al nivell del Reina Sofia de Madrid o del MNAC" en termes d'art contemporani, ja que acollirà la Col·lecció Forvm de fotografia.