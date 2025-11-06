Comerç
La Via T presenta un nou calendari d’advent inspirat en el Port de Tarragona
Divendres es posa a la venda la quarta edició de la iniciativa, que arriba amb el doble de premis
Tarragona tindrà un nou calendari d’advent dedicat a la ciutat. L’associació de comerciants via T va presentar ahir el nou disseny d’aquesta iniciativa, que arriba enguany a la seva quarta edició consecutiva. Aquesta vegada, el calendari està dedicat al Port de Tarragona i compta amb les il·lustracions de Montse Bernaus.
Un any més, la Pastisseria Velvet ha estat l’encarregada d’elaborar artesanalment les xocolatines que s’amaguen darrere les 24 finestres. A més, algunes caselles inclouran una figura exclusiva daurada amb la qual es podran obtenir premis especials, com assistir a la rebuda dels Reis Mags o una Nintendo Switch 2.
«Aquest calendari ja s’ha convertit en tradició i ens fa molta il·lusió poder presentar-lo per quart any consecutiu», va afirmar ahir Raquel Pizarro, presidenta de la Via T. Com a novetat, va destacar, el calendari dobla el nombre de premis segurs, amb 44 recompenses. Aquestes es poden consultar escanejant el codi QR situat al lateral del calendari. Per bescanviar aquests obsequis, caldrà mostrar la casella corresponent a l’establiment associat.
Els calendaris tenen un preu de 15 euros i es podran adquirir a partir de demà divendres en diversos establiments de la ciutat com el Lloro de la Negrita, la Pastisseria Velvet, Urly Moda, Centre Maris, Marc Cornago o Bodega Gerard. En total, s’han produït 750 unitats, que contenen prop de 18.000 xocolatines elaborades amb xocolata belga.
«Aquest any hem afegit noves figures, amb més motius nadalencs. També hem escoltat el que ens demanava la gent i l’hem adaptat a un públic més infantil, amb més xocolata amb llet, que és la que més agrada a la canalla», va explicar Marc Garcia, propietari i pastisser de la Pastisseria Velvet.
Per la seva banda, Montse Bernaus va explicar el procés creatiu a l’hora de dissenyar la imatge per aquest projecte. «Quan em van trucar amb la proposta em va fer molta il·lusió. Enguany ens hem inspirat en el barri marítim, per tant, hem volgut incloure diferents elements que fan referència a la pesca, també hi ha petxines, estrelles, i fins i tot un gat. Hi ha molts components tarragonins per descobrir durant aquests 24 dies», va apuntar la il·lustradora.
Arriba la campanya de Nadal
Durant la presentació, la presidenta de la Via T també va avançar alguns detalls de la campanya de Nadal. «Com cada any, la vivim amb molta il·lusió. Els comerços de Tarragona hi posen tot el seu esforç perquè la campanya vagi molt bé, i creiem que així serà», va dir Pizarro.
Entre les activitats destacades hi haurà una nova edició del Nadal Musical, que se celebrarà del 10 al 23 de desembre. «Volem que tota Tarragona estigui molt animada, amb música i alegria», va afegir.
La Via T també s’adherirà a les promocions del Black Friday. «Ens hem de sumar a aquestes campanyes. La realitat és que els centres comercials són més agressius. Però sí, la majoria dels comerços de Tarragona hi prendran part», va assegurar.