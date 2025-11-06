Habitatge
Veïns de Campclar estudien denunciar l'Agència de l'Habitatge per la deixadesa dels seus edificis
Dels aproximadament 400 pisos dels immobles coneguts com 'Les Cases de Colors', més de la meitat són públics
Veïns del barri de Campclar de Tarragona estudien denunciar l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la deixadesa dels edificis on viuen. Es tracta dels coneguts com 'Les Cases de Colors', que sumen més de 400 pisos, dels quals més de la meitat serien propietat de l'Incasòl i també n'hi hauria alguns de bancs. Tal com han explicat aquest dijous en roda de premsa, molts dels pisos públics estan ocupats il·legalment i les persones que hi han entrat en ocasions són conflictives i han causat destrosses tant en zones comunitàries com en els mateixos immobles. Els veïns propietaris i els que estan de lloguer asseguren que no poden aguantar més la situació i que porten vora una dècada de converses amb l'administració sense obtenir solucions.
Una de les veïnes que ha aixecat la veu és Carmen Martos, que ha explicat a l'ACN que no entenen "perquè l'Incasòl va deixar tant temps els pisos buits". Pels residents, si els canvis de beneficiaris s'haguessin fet correctament no hi haurien entrat ocupes. Ara, tal com han indicat, hi ha algunes escales i zones comunitàries "totalment destrossades" i que si no fos per la tasca veïnal encara estarien pitjor. A més, la convivència tampoc és fàcil, amb sorolls i crits a totes hores. "S'està deteriorant de tal manera que sembla que hi hagi un interès perquè marxem. Si volen que marxem, que ens paguin una indemnització pel valor dels pisos, però nosaltres ens volem quedar", ha etzibat.
Martos ha comentat que des de l'Ajuntament de Tarragona els han posat en contacte amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, però que les diferents reunions que han mantingut "no han servit per a res". "Volem que se'ns escolti i que ens ajudin a rehabilitar les deficiències que tenen als seus propis pisos, que ens perjudiquen als que porten vivint-hi tota la vida", ha indicat.