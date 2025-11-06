Economia
Tarragona votarà els pressupostos municipals en un ple extraordinari el 27 de novembre
S’estan acabant de quadrar els comptes de les empreses municipals i organismes autònoms
La negociació dels pressupostos de l’Ajuntament de Tarragona és, com sempre, una cursa de fons. Enguany, el govern municipal va començar la carrera a finals de setembre, fent una primera ronda de contactes amb l’oposició. Un mes després, l’executiu socialista continua cuinant a foc lent els possibles acords. L’objectiu del gabinet de Rubén Viñuales és arribar a la meta abans d’arribar al desembre i, per aconseguir-ho, caldrà prémer l’accelerador les pròximes setmanes.
La intenció de l’equip de govern és convocar un ple extraordinari el pròxim 27 de novembre per votar l’aprovació dels comptes del 2026. En la mateixa sessió, es debatran els pressupostos de les empreses municipals i els organismes autònoms. De fet, aquesta setmana estava previst que es reunissin els consells d’administració de cadascun d’aquests ens per presentar als grups polítics els comptes per a l’any vinent. Finalment, aquestes trobades no s’han produït perquè, en alguns casos, encara s’ha d’acabar de definir la proposta final.
En aquest sentit, la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, indica que es convocaran els consells el dia 13. Tot i que estava previst aprovar els pressupostos de l’Ajuntament i les institucions municipals en el ple ordinari del 21 de novembre, el govern ha decidit esperar-se fins a la setmana següent i fer la votació en una sessió extraordinària. D’aquesta manera, l’executiu socialista comptarà amb més marge per quadrar tots els números i pactar els suports necessaris per tirar endavant els comptes.
Tal com va explicar el Diari Més, el gabinet de Viñuales es mostra «optimista» amb les negociacions. Tant Junts per Catalunya com En Comú Podem han estat els partits que més cops s’han reunit amb el PSC durant el darrer mes. Ambdós partits van donar el seu suport als pressupostos del 2024 i 2025, i tot apunta que tornaran a fer-ho ara. Els juntaires han presentat 54 propostes i estan pendents de saber quines són acceptades per l’executiu.
«Hem avançat en alguns temes, com el pacte per una nova ordenança per agilitzar les llicències d’obres, però a dia d’avui no tenen res assegurat», indica el portaveu de la formació sobiranista, Jordi Sendra. Pel que fa al ple extraordinari del 27 de novembre per aprovar els comptes de l’Ajuntament, l’edil creu que «és lògic que es canviï la data, com també la dels pressupostos de les empreses».
«La setmana passada, ja vam constatar als consells d’administració que encara hi havia molta feina interna pendent», assegura el portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui afegeix que «fins i tot, algun gerent va reconèixer que els documents encara s’estaven revisant i, per tant, era impossible arribar a temps al ple ordinari». La formació morada també ha presentat al govern el seu paquet de propostes, on l’habitatge torna a ser una prioritat: «Ara esperem a veure les xifres, però, sobretot, volem veure si darrere d’elles hi ha un projecte que millori la vida quotidiana de la gent».
Pendents de trobar-se
Ara mateix, sembla que l’opció més viable del govern per tirar endavant els pressupostos és la mateixa que va permetre l’aprovació dels estatuts del Consorci del Patrimoni i de la nova associació metropolitana. És a dir, assolir la majoria amb el «sí» de JxCat i ECP, i el vot favorable o l’abstenció dels tres consellers no adscrits —Javier Gómez, Jaime Duque i Elvira Vidal. Tot i això, encara és possible que s’hi afegeixi Esquerra Republicana, que ha demanat a l’executiu un document amb el compliment dels acords pressupostaris del 2024. ERC està a l’espera d’una nova reunió amb el PSC, com també Junts, ECP i els no adscrits, però els socialistes encara no han convocat cap trobada aquesta setmana.