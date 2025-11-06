Societat
Santa Tecla celebra 50 anys com a hospital universitari
La institució va commemorar ahir l’efemèride amb un acte al Seminari
El Seminari de Tarragona va acollir ahir a la tarda l’acte central de commemoració dels cinquanta anys de la incorporació de l’Hospital de Santa Tecla a la docència universitària. La trobada, organitzada per la Xarxa Santa Tecla, va retre homenatge a la primera generació d’estudiants de Medicina que, l’any 1975, van fer pràctiques al centre de la Rambla Vella procedents de la Universitat de Barcelona.
L’esdeveniment, presidit pel director general de la Xarxa Santa Tecla, Joan Maria Adserà, va comptar amb la presència de diverses autoritats, com la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat; l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas; el rector de la URV, Josep Pallarès; i els darrers quatre alcaldes de la ciutat i l’actual batlle, Rubén Viñuales.
Durant la seva intervenció, Viñuales va remarcar la importància de l’hospital com a motor de progrés, afirmant que «Tarragona s’ha fet gran amb la Tecla, i la Tecla ha fet gran Tarragona». També va destacar la tasca dels professionals sanitaris com a «veritables superherois».
Tot seguit va ser el torn d’Adserà, que va repassar la trajectòria històrica del centre i el seu paper en la transformació sanitària i acadèmica de la ciutat, recordant els anys 70 com «un dels períodes de canvi més accelerats de la seva història», durant els quals la ciutat va doblar la població, provocant que «es desbordessin tots els serveis».
El director va recordar que va ser precisament en aquell context de creixement i transformació quan, el 1975, Santa Tecla va acollir els 14 primers estudiants de Medicina de la Universitat de Barcelona, fruit d’un acord pioner amb l’Hospital Clínic i amb el suport del Col·legi de Metges.
Aquell pas, va explicar, va convertir el centre de la Rambla Vella en el primer hospital docent de la província i va obrir la porta a la descentralització de la formació mèdica a Catalunya. Amb el temps, aquesta col·laboració es va consolidar i va esdevenir el precedent directe de la creació de la Universitat Rovira i Virgili, l’any 1991.
Per la seva banda, l’arquebisbe Joan Planellas va posar en relleu el vincle històric entre l’Església i la institució sanitària, subratllant que «el coneixement i l’humanisme han d’anar sempre de la mà, tant en la docència com en la medicina».
El rector Josep Pallarès va destacar que la URV és «hereva d’aquell esperit pioner que va voler arrelar el coneixement al territori», mentre que la consellera Núria Montserrat va cloure l’acte felicitant la institució per «mig segle de compromís amb la docència i la recerca».