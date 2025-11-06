Societat
L’Associació Contra el Càncer i l’AEDT s'uneixen per donar suport a dones treballadores afectades pel càncer
L’acord impulsarà accions de suport i prevenció per a dones amb càncer
L’Associació Contra el Càncer a Tarragona i l’Associació d’Empresàries i Directives de Tarragona (AEDT) han signat un conveni de col·laboració per impulsar accions de suport a dones emprenedores, treballadores i autònomes que afronten un procés oncològic, així com per fomentar la prevenció i la salut en l’àmbit laboral.
L’acord, signat aquest matí pel president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Frederic Adan, i la presidenta de l’AEDT, Ana Ibars, té com a objectiu oferir un suport integral a les dones que viuen un diagnòstic de càncer, proporcionant recursos d’acompanyament psicològic, social i jurídic durant tot el procés de la malaltia.
A més, el conveni contempla la posada en marxa de programes formatius i campanyes de sensibilització destinats a empreses i professionals, per reforçar la prevenció del càncer —amb especial èmfasi en el càncer de mama, la nutrició saludable i la protecció solar— i promoure entorns laborals més empàtics i saludables.
Les primeres accions conjuntes ja s’han posat en marxa amb tallers de formació i activitats de sensibilització a empreses del territori, amb l’objectiu de afavorir la reincorporació laboral i el benestar integral de les dones afectades. El president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Frederic Adan, ha destacat que “treballar conjuntament amb una entitat com l’AEDT ens permet arribar a més persones i construir entorns laborals més saludables i empàtics, on la salut sigui una prioritat”.
Per la seva banda, la presidenta de l’AEDT, Ana Ibars, ha subratllat que “la col·laboració entre entitats del territori és clau per donar suport real a les persones que conviuen amb el càncer. Des del teixit empresarial també podem impulsar accions solidàries que generin impacte i esperança”.