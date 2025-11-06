Cultura
L’Amfiteatre de Tarragona tindrà el primer videomapping projectat sobre un amfiteatre a Espanya
L’espectacle, sota el títol El futur ja té memòria, clourà els actes del 25è aniversari del Patrimoni Mundial de Tàrraco.
L’Amfiteatre de Tarragona oferirà un espectacle sensorial els propers 28 i 29 de novembre amb la projecció d’un mapping d’interpretació artística que tancarà la celebració del Tarraco25, l’aniversari del nomenament del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco. L’espectacle també posarà punt final al festival NOW Fest – El Jardí Digital 2025, un esdeveniment amb arrel tarragonina i projecció europea.
Aquest serà el primer videomapping projectat sobre un amfiteatre a Espanya i un dels pocs que s’han fet mai sobre un amfiteatre romà a Europa. Tarragona, a més, esdevindrà la primera de les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat de l’Estat a acollir una experiència audiovisual d’aquest tipus.
Sota el nom El futur ja té memòria, la peça audiovisual tindrà una durada de quinze minuts i es projectarà en cinc sessions cada vespre, a les 21 h, 21.30 h, 22 h, 22.30 h i 23 h. L’espectacle es podrà veure gratuïtament des de diversos punts pròxims al monument, tot i que la millor ubicació serà l’esplanada situada davant de l’Amfiteatre.
Segons ha explicat Daviana Muñoz, directora del Now Fest – El Jardí Digital, “aquesta peça audiovisual és una interpretació artística creada específicament per a l’Amfiteatre romà, un espai de memòria i ressonància. El mapping proposa un viatge sensorial i poètic que parteix de la grandesa de l’Imperi Romà fins al món digital actual, per exposar la memòria femenina de poder, glòria i saviesa que la història ha silenciat”.
Per la seva banda, la consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha destacat que “l’objectiu és donar vida als principals monuments de la ciutat durant tot l’any, aplicant creativitat i tecnologia. En aquest cas, amb una interpretació artística que aporta una nova visió del nostre amfiteatre”. Adan ha afegit que el consistori vol impulsar “una estratègia estable per portar mappings de recreació històrica i documental al patrimoni de la ciutat”.