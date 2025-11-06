Política
L’Ajuntament de Tarragona vol sancionar FCC amb 65.000 euros per incompliments en el servei de neteja
El departament de Neteja de l'Ajuntament farà un nou informe amb els possibles incompliments dels últims dies
L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat un expedient sancionador contra FCC per valor de 65.000 euros per deficiències en el servei en els darrers dies que la companyia ha prestat el servei de neteja de la ciutat. El consistori ha detectat que no s'han fet 232 serveis entre l'1 i el 19 d'octubre "sense cap causa justificada", ha indicat la consellera de Neteja, Sonia Orts. Aquest dimarts va ser l'últim d'FCC a Tarragona després de 64 anys i en els darrers dies la brossa i brutícia s'ha anat acumulant als contenidors de la ciutat sense que es recollís. Una situació que Orts ha qualificat com a "escandalosa" i ha anunciat que es farà "un nou informe avaluant-ne les mancances".
L'informe dels incompliments es va elaborar després de rebre múltiples incidències en els últims dos mesos i especialment des de l'inici del mes d'octubre, moment en que pel consistori van augmentar "de forma molt significativa les mancances en la prestació". "Les principals incidències detectades són la manca de recollida de contenidors bilaterals i verticals de totes les fraccions (resta, vidre, orgànica, paper i cartró i envasos), amb evidents desbordaments, contenidors plens i residus fora dels contenidors, la manca del servei de recollida de voluminosos, serveis de repàs i sanejament de contenidors, a més de les deficiències en els serveis de neteja i en el servei de rentat interior i exterior de contenidors, així com la falta de recollida de restes vegetals (poda) i la manca en la neteja de les platges", han concretat des de l'ajuntament.
L’informe conclou que "els incompliments del mes d'octubre, que a més són reiterats amb el temps, suposen un greuge evident per a la higiene i salubritat pública". Aquest informe es va trametre a FCC, que pot presentar al·legacions, i posteriorment es farà una proposta de resolució que haurà de passar pel ple municipal. Paral·lelament, Orts ha explicat que cada mes s'han anat descomptant de la factura els serveis que no s'han prestat, motiu pel qual "des del gener fins el setembre s'han deixat de pagar vora 170.000 euros".
Amb la posada en marxa d'Urbaser com a empresa encarregada de la neteja aquest mateix dimecres, el consistori confia que la situació progressivament es revertirà. "Sabem que la situació és complicada, però estem treballant per tornar a la normalitat el més aviat possible. Demano una mica més de paciència a la ciutadania: el canvi ja ha començat", ha finalitzat Orts.