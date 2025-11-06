Ocupació
La Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona comptarà novament amb la participació de Tarragona Impulsa
L'entitat oferirà informació sobre els seus programes d’ocupació i orientació laboral
L’Ajuntament de Tarragona participarà novament a la 13a Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona, una cita ja consolidada com a punt de trobada entre empreses i persones en recerca de feina.
La jornada es celebrarà el dimecres 13 de novembre, de 9.30 a 14.30 hores, al Recinte Firal del Palau de Congressos, i comptarà amb la presència de Tarragona Impulsa, que donarà a conèixer la seva àmplia oferta de programes d’ocupació, formació i orientació professional.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan ha destacat “l’èxit de convocatòria d’aquesta edició, que demostra la seva importància com a espai de connexió entre talent i oportunitats”. També ha afirmat que “el Recinte Firal ja es queda petit pel volum de participants que volen ser-hi presents” i ha subratllat que “hem d’aprofitar les sinèrgies i treballar plegats per ajudar totes aquelles persones que es trobin a l’atur o que vulguin millorar la seva situació laboral; així fomentarem el creixement econòmic i professional del nostre territori”.
La Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona s’ha convertit en un referent en intermediació laboral i captació de talent, reunint empreses, entitats i serveis públics que ofereixen oportunitats laborals, pràctiques i formació. Enguany, l’organització preveu superar els 6.000 assistents i comptar amb la participació de fins a 90 empreses de diversos sectors econòmics.