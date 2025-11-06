Diari Més

La Cúpula de la SOStenibilitat: una experiència per repensar el futur

La Cúpula de la SOStenibilitat torna al Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona per oferir experiències immersives al voltant dels reptes ecosocials

La Cúpula està equipada amb tecnologia de projecció ‘fulldome360’.

Cristina Serret
Cristina Serret

Del 7 al 30 de novembre, el Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona acull de nou La Cúpula de la SOStenibilitat, una instal·lació immersiva que convida el públic a reflexionar sobre els reptes ecosocials a través de l’art, la cultura i l’educació. Impulsada per Còdol i Catesco –Centre UNESCO de Catalunya–, i amb el suport del Port de Tarragona, aquesta proposta busca promoure la IE –Intel·ligència Ecològica– com a eina per imaginar futurs sostenibles.

Aquesta cúpula geodèsica de 10 metres de diàmetre i 5 metres d’altura, equipada amb tecnologia de projecció fulldome360, ofereix experiències participatives i artístiques que connecten amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els principis de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible de la UNESCO. El projecte és fruit de l’aliança Còdol–Catesco sorgida arran de Mondiacult, la conferència mundial de la UNESCO celebrada a Barcelona, i neix amb la convicció que no hi ha futur sense cultura ni educació per a la sostenibilitat.

Durant el mes de novembre, la Cúpula es convertirà en un espai de trobada per aprendre, dialogar i actuar. El públic familiar i general podrà gaudir, durant els caps de setmana, de dues activitats gratuïtes amb reserva prèvia: L’art de la sOH!stenibilitat, una proposta de co-creació artística que promou la connexió amb la natura, i Gràcies Mare Terra!, una experiència visual inspirada en les il·lustracions de Vanina Starkoff i el poema d’agraïment dels Haudenosaunee. Entre les activitats destacades hi ha també el concert immersiu H2OH!, en què la pianista Lídia Papió ofereix dues sessions (23 de novembre a les 12 h i a les 18 h) amb música en directe, poesia i projeccions 360 que submergeixen l’espectador en l’univers de l’aigua.

Les propostes educatives, per la seva banda, inclouen experiències adaptades a totes les etapes escolars: Gràcies Mare Terra! per als més petits; sOH!m terra per a Primària, que combina dansa i creació col·laborativa; i La vida en jOH!c per a Secundària, una activitat interactiva que convida a l’acció davant la crisi climàtica. A més, hi haurà formacions gratuïtes en tecnologia immersiva i sessions de teambuilding per a empreses i col·lectius professionals.

