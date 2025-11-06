La Contra Cultural
La Cúpula de la SOStenibilitat: una experiència per repensar el futur
La Cúpula de la SOStenibilitat torna al Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona per oferir experiències immersives al voltant dels reptes ecosocials
Del 7 al 30 de novembre, el Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona acull de nou La Cúpula de la SOStenibilitat, una instal·lació immersiva que convida el públic a reflexionar sobre els reptes ecosocials a través de l’art, la cultura i l’educació. Impulsada per Còdol i Catesco –Centre UNESCO de Catalunya–, i amb el suport del Port de Tarragona, aquesta proposta busca promoure la IE –Intel·ligència Ecològica– com a eina per imaginar futurs sostenibles.
Aquesta cúpula geodèsica de 10 metres de diàmetre i 5 metres d’altura, equipada amb tecnologia de projecció fulldome360, ofereix experiències participatives i artístiques que connecten amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els principis de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible de la UNESCO. El projecte és fruit de l’aliança Còdol–Catesco sorgida arran de Mondiacult, la conferència mundial de la UNESCO celebrada a Barcelona, i neix amb la convicció que no hi ha futur sense cultura ni educació per a la sostenibilitat.
Durant el mes de novembre, la Cúpula es convertirà en un espai de trobada per aprendre, dialogar i actuar. El públic familiar i general podrà gaudir, durant els caps de setmana, de dues activitats gratuïtes amb reserva prèvia: L’art de la sOH!stenibilitat, una proposta de co-creació artística que promou la connexió amb la natura, i Gràcies Mare Terra!, una experiència visual inspirada en les il·lustracions de Vanina Starkoff i el poema d’agraïment dels Haudenosaunee. Entre les activitats destacades hi ha també el concert immersiu H2OH!, en què la pianista Lídia Papió ofereix dues sessions (23 de novembre a les 12 h i a les 18 h) amb música en directe, poesia i projeccions 360 que submergeixen l’espectador en l’univers de l’aigua.
Les propostes educatives, per la seva banda, inclouen experiències adaptades a totes les etapes escolars: Gràcies Mare Terra! per als més petits; sOH!m terra per a Primària, que combina dansa i creació col·laborativa; i La vida en jOH!c per a Secundària, una activitat interactiva que convida a l’acció davant la crisi climàtica. A més, hi haurà formacions gratuïtes en tecnologia immersiva i sessions de teambuilding per a empreses i col·lectius professionals.