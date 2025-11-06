Societat
La CivicCleta torna a Tarragona amb activitats gratuïtes per fomentar el ciclisme
El servei de la Xarxa de Centres Cívics ofereix tallers gratuïts per a totes les edats i una gran pedalada pels barris de Ponent i l’Horta Gran el 27 de desembre
Arriba a Tarragona una nova edició de la CivicCleta, el projecte de formació, manteniment i promoció de la bicicleta impulsat per la Xarxa de Centres Cívics. Des d’aquest dissabte, 8 de novembre, i fins a finals de desembre, la iniciativa oferirà prop d’una desena d’activitats gratuïtes pensades per a tota la ciutadania amb l’objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable.
La programació arrenca aquest dissabte al Centre Cívic de Torreforta amb tallers per aprendre a anar en bicicleta. Les sessions, que es repetiran cada dissabte fins al 29 de novembre, s’adrecen a persones adultes que no han tingut l’oportunitat d’aprendre’n o que volen guanyar confiança sobre dues rodes.
El programa també inclou cursos de manteniment bàsic de bicicletes als centres cívics de Sant Pere i Sant Pau i Torreforta, així com tallers per dissenyar circuits i rutes ciclistes al Centre Cívic Sant Salvador, per ajudar els participants a descobrir nous recorreguts urbans i naturals.
Un dels moments més esperats serà la pedalada popular pels barris de Ponent i l’Horta Gran, que tindrà lloc el dissabte 27 de desembre. La sortida, prevista a les 10 h, recorrerà diversos espais de la ciutat, tant de l’àmbit fluvial com urbà, i permetrà conèixer racons d’interès natural, paisatgístic, arqueològic, agrícola i social.
Els més petits també tindran el seu espai a la CivicCleta. Els dies 29 i 30 de desembre, de 10 h a 11.30 h, s’impartiran tallers d’aprenentatge per a infants a partir de 6 anys a l’Anella Mediterrània, mentre que, de 12.30 h a 14 h, al Centre Cívic Torreforta, els nens i nenes d’entre 6 i 12 anys podran posar a prova les seves habilitats en un circuit d’habilitat en bici.
Les inscripcions per a totes les activitats ja estan obertes i es poden formalitzar de manera telemàtica a través del portal de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona. De cara a la programació Hivern-Primavera, el públic podrà proposar noves activitats a través de l’apartat Digues la teva del portal web.
Aquest impuls al ciclisme coincideix amb un any especialment significatiu per a la ciutat, ja que el Tour de França arribarà a Tarragona el 2026, un esdeveniment que promet reforçar l’esperit ciclista i sostenible de la capital tarragonina.