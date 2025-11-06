Sostenibilitat
3.500 persones participen en les activitats de sensibilització del projecte Tarragona – GreenBelt’26
El programa clou amb 159 activitats familiars i escolars per fomentar el respecte i la protecció de l’Anella Verda
GreenBelt’26 tanca el seu programa de comunicació i sensibilització amb un balanç molt positiu: més de 3.500 participants i 159 activitats realitzades al llarg del darrer any per acostar la biodiversitat del municipi a la ciutadania.
Impulsada per la conselleria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona, la iniciativa va néixer l’estiu de 2024 amb l’objectiu de donar a conèixer la riquesa natural del terme municipal, despertar vocacions científiques entre infants i joves, i promoure la protecció de l’Anella Verda.
El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, va participar en l’activitat De Flor en Flor, celebrada al parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, que ha servit per posar punt final al programa. “Hi ha un clar interès creixent de la ciutadania en qüestions ambientals, i així ho demostren les dades d’assistència”, ha destacat García de Castro, recordant que més de 500 persones han participat en activitats familiars, més de 3.000 alumnes en tallers escolars i més de 100 persones en els Bioblitz. Segons el conseller, “molts infants desconeixien la varietat d’espècies que tenim al municipi, i el projecte TGB’26 ha contribuït a despertar vocacions científiques entre els més petits”.
El programa ha inclòs 25 activitats familiars i 134 sortides escolars i tallers adaptats a totes les etapes educatives, des d’Infantil fins a Batxillerat, així com propostes inclusives per a diversos col·lectius. Les activitats s’han desenvolupat en diferents punts de la ciutat, com les platges, el riu Francolí, la resclosa de Sant Salvador, la desembocadura del Gaià, el Pont del Diable, la Muntanyeta, l’Anella Mediterrània o el Riu Clar.
Entre les temàtiques treballades, hi ha hagut tallers sobre aus, líquens, plantes remeieres, flora invasora, tortugues, macroinvertebrats aquàtics o quiròpters, entre d’altres.
El projecte està subvencionat per la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.