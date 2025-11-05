Entitats
Tarragona licita la reparació del local de l’AV del barri del Port, tancat des de fa cinc anys
La intervenció, que costarà 205.000 euros i durarà sis mesos, servirà per a consolidar l’estructura
L’Associació de Veïns del barri del Port està de celebració. Després de molts anys d’espera, l’Ajuntament de Tarragona ha licitat les obres per a reparar el local social de l’entitat, situat al número 9 del carrer Reial. Aquesta intervenció, que suposarà una inversió de 205.015,26 euros (IVA inclòs) i s’allargarà durant sis mesos, servirà per a sanejar els danys provocats per les humitats en el pati interior i, alhora, consolidar i reforçar l’estructura de l’immoble.
«L’any 2020, el vam haver de tancar per la pandèmia», explica Mari Carmen Puig, presidenta de l’associació veïnal. Des de llavors, no s’hi ha reprès l’activitat: «No vam poder reobrir l’espai perquè estava en mal estat». Una fuita d’aigua d’una canonada als pisos superiors de l’edifici van provocar el deteriorament del sostre, que va acabar cedint. Aquestes filtracions, a més, van fer malbé la instal·lació elèctrica i el local es va quedar sense llum.
Durant els darrers cinc anys, el barri del Port no ha parat de reclamar al consistori la recuperació d’aquest immoble, que és de titularitat municipal. El passat mes de gener, l’entitat va presentar una moció al ple per reiterar aquesta demanda. Esquerra Republicana i En Comú Podem van assumir el text proposat per l’associació, on es recordava que el govern de Ricomà ja va redactar un projecte de reforma.
Finalment, però, se n’ha hagut de fer un de nou. «L’anterior no es podia aprofitar», assegura el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, qui detalla que «els tècnics d’enginyeria industrial de l’Ajuntament han consensuat amb els veïns» el projecte final. I és que, més enllà de solucionar el problema d’humitats i filtracions, també s’ha plantejat una nova distribució per «optimitzar l’activitat dels usuaris».
Un espai més diàfan
Segons la memòria, s’eliminarà el magatzem de la sala principal polivalent —que feia estreta l’entrada— perquè aquesta esdevingui «més gran». També es renovaran i ampliaran els banys per «donar compliment» a la normativa actual. A més, els arcs existents d’obra que travessen de nord a sud el local es conservaran i es realçaran. D’altra banda, es farà una nova instal·lació elèctrica i d’il·luminació, així com de climatització i renovació d’aire.
La presidenta de l’AV del barri del Port celebra aquests canvis, que permetran «tenir un espai més obert i diàfan». Tanmateix, Puig remarca la necessitat de recuperar aquest espai per als residents de la zona, «especialment per a la gent gran». Abans del seu tancament, el local «actuava com una llar de jubilats», explica la representant veïnal, qui assenyala que «la idea és tenir-lo obert tot el dia i fer-hi més activitats que abans».
Aposta per la Part Baixa
El conseller García Latorre ha remarcat la «forta aposta» que està fent el consistori per la Part Baixa durant aquest mandat. No només amb aquesta actuació, sinó amb totes les que es plantegen dins del Pla Integral que s’ha presentat al Pla de Barris de la Generalitat. D’altra banda, l’edil assegura que el govern socialista té previst reparar altres locals municipals que estan cedits a entitats. Les prioritats de l’executiu de cara al 2026 són la recuperació de l’antic local dels Xiquets del Serrallo —situat al carrer Nou de Santa Tecla— i la reforma de la seu de l’AV La Floresta.