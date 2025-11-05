Municipal
Tarragona invertirà més de 400.000 euros en els llums de Nadal
El pressupost ha crescut més de 150.000 € des de l’any passat i suposa una despesa de 2,84 € per habitant
La ciutat de Tarragona invertirà 400.270,84 euros en l’enllumenat Nadalenc d’aquest 2025. Un pressupost que ha incrementat més de 150.000 euros des de l’any passat i que suposa una despesa de 2,84 euros per habitant. La xifra combina diversos contractes de lloguer, instal·lació i manteniment, així com noves adquisicions.
El primer, licitat durant l’octubre per Mercats de Tarragona, té un pressupost base de 110.649,30 euros (IVA inclòs), i inclou l’enllumenat i els elements decoratius que es col·locaran al Mercat Central, la Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani i el Passeig de les Palmeres. 18.705,90 d’aquests euros es destinaran a decorar el Mercat Central amb elements com un cordó trenat de 10 metres, i dues figures 3D.
A la Rambla Nova s’invertiran 54.391,55 euros, amb els quals es finançaran una cortina decorativa lluminosa i dues estructures ornamentals 3D. Al Passeig de les Palmeres i el Balcó del Mediterrani també s’instal·laran diverses cortines i 14 arbres 2D lluminosos, amb un pressupost aproximat de 18.348,25 euros.
El segon contracte, licitat també per Mercats de Tarragona, té un pressupost base de 92.291,54 € (IVA inclòs), i inclou la instal·lació d’un «cel estrellat» al Mercat Central i més de 1.700 metres quadrats de cintes lluminoses a la Rambla Nova. Aquests elements passaran a ser propietat municipal per reutilitzar-los en el futur.
A aquestes dues inversions s’hi afegeix la despesa prevista per a la resta de la ciutat, inclosa dins el contracte general de manteniment de l’enllumenat exterior i nadalenc, gestionat per l’empresa SECE SA. Aquest contracte es va signar l’any 2020, amb una durada de tres anys i dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Inicialment, el pressupost anual destinat als llums festius era de 110.000 euros, però al consell plenari del passat 19 de setembre es va aprovar modificar el contracte, amb una variació de 78.194,70 euros anuals (IVA inclòs) per als motius nadalencs i les actuacions d’assistència tècnica.