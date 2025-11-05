Policial
Sis nous agents s’incorporen a la Policia Portuària de Tarragona
Els nous efectius han finalitzat el curs bàsic de Policia Portuària a l’Escola de Policia de Catalunya, amb 220 hores de formació especialitzada
Sis nous agents de la Policia Portuària de Tarragona han completat amb èxit la seva formació a l’Escola de Policia de Catalunya, dependent de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Els futurs agents han seguit el Curs bàsic de Policia Portuària, que els ha proporcionat els coneixements jurídics, tècnics i operatius necessaris per exercir les seves funcions dins l’àmbit portuari.
La formació, iniciada el 15 de setembre i finalitzada el 30 d’octubre, ha tingut una durada total de 220 hores i ha comptat amb la participació dels nous agents tarragonins i dotze aspirants del Port de Barcelona. Durant el curs, els alumnes han rebut formació sobre dret penal i processal, seguretat i protecció portuària, trànsit i transport, així com sobre les diferències entre els diversos tipus de policia.
L’objectiu principal d’aquest programa formatiu és garantir la preparació i la professionalitat dels agents, que pròximament s’incorporaran a l’equip de policia administrativa de l’Autoritat Portuària de Tarragona.
L’acte de cloenda del curs va tenir lloc el passat 30 d’octubre a Mollet del Vallès, a les instal·lacions de l’Escola de Policia de Catalunya. L’última sessió va ser impartida per Joan Bergadà, intendent en cap de la Policia Portuària de Tarragona; Bernat Baró, director de Seguretat del Port de Barcelona; i Jaume Molina, intendent en cap de la Policia Portuària de Barcelona.
El Port de Tarragona té actualment obertes dues convocatòries de selecció per ampliar el cos de la Policia Portuària: sis places d’agent i dues de cap de servei. L’objectiu és reforçar la seguretat i la gestió operativa en l’àmbit portuari.