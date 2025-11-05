Aiguats
Protecció Civil envia l’alerta per pluges torrencials a Tarragona
Es demana extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris aquesta matinada i demà al matí
Protecció Civil ha enviat aquest dimecres a les 21.47 h un missatge ES-Alert als mòbils de la ciutadania de Tarragona per advertir de pluges torrencials durant la matinada i el matí de dijous, especialment al litoral i prelitoral. El missatge recomana extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i barrancs, així com consultar la informació meteorològica i de trànsit abans de sortir.
Segons la consellera d’Interior, Núria Parlon, l’episodi tindrà un grau 4 sobre 6 i pot deixar entre 40 i 60 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges arribaran des del sud a partir de la mitjanit i afectaran amb més intensitat les Terres de l’Ebre, el litoral i el prelitoral de Tarragona, coincidint amb l’hora punta dels desplaçaments matinals.
Parlon ha demanat «màxima precaució» i ha recomanat als conductors que no aparquin a rieres ni zones inundables. Durant tota la nit, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) estarà activat per fer seguiment constant de la situació i prendre mesures si l’episodi empitjora.
Sense restriccions per ara
El Comitè Tècnic del pla INUNCAT, presidit pel president de la Generalitat, ha finalitzat aquesta nit després d’analitzar l’evolució de l’episodi de pluges intenses. De moment, no s’ha adoptat cap resolució de restricció d’activitats per a demà dijous, però el Govern manté la situació sota vigilància. A primera hora del matí, cap a les 6.30 h, es valorarà novament l’escenari meteorològic i no es descarta activar limitacions en funció de com evolucioni el front i dels possibles efectes sobre la mobilitat o els serveis essencials.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha explicat que la tempesta, que descarregava amb força a l’Aragó cap a les nou del vespre, arribarà a Catalunya al voltant de la mitjanit, amb els punts més intensos a l’Ebre i el litoral tarragoní fins a les primeres hores del matí.
El Servei Català de Trànsit també ha demanat precaució a vies com l’AP-7 i l’N-340, especialment al Montsià i Baix Ebre, i a tot el litoral tarragoní, on es preveuen acumulacions importants d’aigua.
Protecció Civil recorda evitar zones properes a cursos d’aigua, revisar desguassos i baixants, i no intentar creuar rieres o passos inundats.