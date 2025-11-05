Espai Públic
El nou contracte de neteja i brossa ja és al carrer: «La ciutat tindrà per fi el servei que mereix»
Urbaser començarà amb vehicles de l’antiga flota. El juny del 2026 estarà totalment renovada
Ja ha arribat el dia. A partir d’avui, Urbaser es fa càrrec de la neteja i recollida de brossa a Tarragona. Un moment molt esperat per l’Ajuntament, que espera resoldre les mancances del servei i les consegüents queixes dels veïns. «Per fi Tarragona tindrà el contracte que es mereix. Posarem al dia la neteja i la recollida de residus a la ciutat. El nou contracte permetrà un servei més eficient, més transparent, amb major control i més sostenible. És a dir una ciutat més neta, que és el que volem tots», va expressar ahir Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, en la presentació del contracte i de la campanya de comunicació que l’acompanyarà.
La flota que començarà a rentar la cara a la ciutat avui estarà formada per 135 vehicles, dels quals 90 s’aprofitaran, de moment, de l’antiga flota. 45 seran vehicles nous a Tarragona. Urbaser posarà una part d’equips propis d’altres municipis i una altra part seran de lloguer. «Tenim un any per anar fent canvis. Es faran noves instal·lacions. Els nous vehicles més pesants tenim fins a un any i mig per incorporar-los», va explicar Xavier Mauri, delegat d’Urbaser a Tarragona. Pel que fa a l’antiga flota, cal destacar que fins a 33 vehicles han anat directament per a fer-ne ferralla. «Tot això significarà un canvi substancial. Suposava el 80% de les queixes de la ciutat. Des d’aquest dimecres es notarà la millora», va indicar l’alcalde.
Pel que fa als treballadors del servei, Urbaser subrogarà un total de 290 persones. «Hi haurà un augment de la plantilla per a determinats serveis, que s’anirà incorporant progressivament», va explicar Mauri. Un d’aquests nous serveis serà que es crearà un equip específic pel pla Pam a Pam de neteja intensiva. Fins ara, es derivaven treballadors d’altres àrees. També, s’implementaran equips més «efectius» i «versàtils» que s’adaptaran a les diferents èpoques de l’any. D’igual forma, es posaran en marxa brigades específiques per la neteja d’excrements de coloms i gos, l’eliminació de pintades o el buidatge de papereres. L’alcalde va voler agrair la «paciència» dels treballadors de la brigada. «Estaven treballant en unes condicions que no es mereixien», va expressar Viñuales.
Per deu anys
El nou contracte tindrà un cost de 20.225.101,71 euros a l’any IVA inclòs, amb 26.662.912,17 euros en inversions per la compra de nova maquinària i noves instal·lacions i plataformes (incloent-hi la despesa general, benefici industrial, iva, etc.) que es farà efectiu durant els deu anys de la durada del contracte. Un nou servei amb el qual es retiraran les 106 illes de soterrats, mentre que s’instal·laran illes emergents a la Part Alta. A banda, s’incrementaran els equips de repàs de contenidors, una de les grans reclamacions dels veïns, mentre que també s’augmentarà el servei de recollida comercial a tots els eixos del centre i barris així com més contenidors d’oli i tèxtil. S’inclouran barris que fins ara no estaven dins del contracte, així com zones privades d’ús públic als barris, entre d’altres.
Finalment, ahir es va presentar la campanya de comunicació que acompanyarà el nou servei. la campanya porta per títol ‘Pla TGN’26’ que remet al camí que s’inicia avui per posar al dia la neteja de la ciutat. Es tracta d’una campanya basada en la transparència, en la qual s’expliquen els 3 principals objectius de la fase de transició que s’estendrà des de demà fins al juny de 2026,quan ja estarà totalment implementat el servei.
El govern i la FAVT acorden donar un vot de confiança de tres mesos a la nova empresa
El batlle també es va referir a la manifestació convocada pel 15 de novembre per part de la plataforma Tarragona Neta. «Hi tenen tot el dret, però crec que s’ha de donar un vot de confiança al nou contracte. De mínim uns 3 mesos. Així ho va entendre la FAVT. Vam acordar que al gener ens tornarem a reunir per avaluar la implementació de la nova empresa», va indicar Viñuales. Ahir al matí el batlle i la consellera de Neteja, Sonia Orts, es van reunir amb la Federació Segle XXI. Segons expliquen des del consistori, la trobada va servir per resoldre dubtes i recollir propostes dels ciutadans. Per la seva banda, la plataforma Tarragona Neta manté el seu calendari i explica que «dependrà de l’Ajuntament» si la manifestació és la «primera i última» o «la primera de moltes». La plataforma va presentar una queixa al Síndic de Greuges, que va resoldre desfavorablement l’expedient.