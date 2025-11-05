Serveis Públics
El nou contracte de la neteja arrenca amb molts residus als carrers: «Demanem disculpes. Ens posarem al dia»
Urbaser pren el relleu d'FCC i assumeix el repte de millorar el servei significativament.
«És un dia històric», ha expressat Viñuales. Urbaser ja ha pres les regnes de la neteja i la recollida de brossa a la ciutat. «Comença una nova etapa a la ciutat després de 64 anys amb la mateixa empresa», va dir el batlle.
Per a Urbaser, el nou servei a la ciutat suposa un repte, però assegura que ho té tot preparat. «Li donarem un tomb a la ciutat», ha assegurat el delegat de la companyia a Tarragona, Xavier Mauri.
Mauri ha expressat que «fa molt temps que treballem en aquest contracte a la ciutat». L’empresa ha construït unes instal·lacions al polígon Francolí. «Hem fet espai per més de 300 treballadors, amb sales de formació i oficines. Hem subrogat el personal i el procés ha anat sense cap incident. La plantilla està contenta», ha dit Mauri.
El nou servei ha arrencat amb molts residus als carrers. «La ciutat no està al 100% neta. Demanem disculpes», ha reconegut Sonia Orts, consellera de Neteja. Diferents punts de Tarragona no han rebut el servei adient els últims dies i moltes illes de contenidors s’han trobat en mal estat i plenes de brossa. «Ens ha arribat. Entenem que els darrers dies no s’ha pogut fer i, per això, s’han demanat voluntaris per fer un dispositiu de pla de xoc i netejar a fons la ciutat. La plantilla està molt implicada per millorar-ho», va apuntar Orts. Segons ha indicat l’edil, la situació amb el desbocament de residus de cartó, poda i altres es preveu que en «un parell de dies» pugui estar «normalitzada». «Ens posarem al dia», ha dit Orts.
En aquest sentit, l’alcalde de Tarragona ha demanat «paciència» a la ciutadania i ha «lamentat profundament» les imatges en certs baris. «És l’últim dia que les veurem. Hem d’entendre que el traspàs de vehicles que s’ha fet és complex. S’ha hagut de fer un canvi d’imatge. La situació millorarà», va dir el batlle. Cal destacar que Urbaser també ha hagut de fer el peritatge de la flota que ha rebut d’FCC. Viñuales va descartar que les mancances al servei fos per alguna mena de deixadesa o mala praxi d’FCC. «Hem d'agrair la seva predisposició per fer un traspàs de forma amable», ha conclòs.
Retirada de soterrats
El nou contracte ha arrencat i un dels pilars d’aquest nou servei és la retirada de tots els contenidors soterrats de la ciutat. Uns treballs que ja han començat a la zona d’Antibes. En total, s’actuarà a 106 illes, que sumen 543 contenidors soterrats arreu de la ciutat.
«Aquest sistema no ha funcionat a la nostra ciutat. A sota dels contenidors es filtra l’aigua de la pluja, no hi ha hagut prou manteniment i generava problemes», ha explicat la consellera de Neteja. En un principi, la voluntat del govern municipal és mantenir les illes de contenidors en les mateixes ubicacions. En alguns casos, per motius tècnics, es pot canviar i l’Ajuntament informarà els veïns.
La visió de la plantilla
La plantilla de la brigada de la neteja ha viscut un dia de novetats i expectació. «Han sigut dies emotius pels treballadors. Hi ha gent que ha nascut laboralment amb FCC i no coneixien cap altra empresa. Hi ha moltes ganes de començar el nou projecte», explica Joan Reinaldo, secretari general d’UGT-Serveis Públics. «S’ha viscut un procés de molta incertesa i angoixa», afegeix Reinaldo. Esperen que es millorin les condicions laborals. «Hi ha prou marge per arribar a l’estiu amb els aires condicionats arreglats. No hem d’oblidar que darrere aquests serveis hi ha treballadors».
El sindicat indica que, des de demà, ja treballarà en el nou conveni laboral amb Urbaser, que volen que es pugui aplicar a partir de l’any vinent. «Parlarem amb totes les parts. Volem que es millori. Són reivindicacions lògiques com l’increment retributiu», conclou Reinaldo.