Economia
La meitat dels pescadors de Tarragona ja han esgotat els dies de quota i no podran sortir a la mar fins l'any que ve
El sector espera que la Comissió Europea flexibilitzi la mesura i doni més jornades laborals per pescar
La meitat dels pescadors d'arrossegament de la demarcació de Tarragona ja han esgotat els dies de quota que tenen per treballar i no podran sortir més a la mar fins l'any que ve. Són dades de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, que agrupa les nou entitats del litoral tarragoní, on hi ha unes 90 barques d'aquesta modalitat.
A principis d'any, la Comissió Europea va atorgar unes quotes que, en funció de la mida de les barques, oscil·laven entre 100 i 130 jornades. Una xifra que el sector considera insuficient i que fa que, com a màxim, puguin treballar un de cada tres dies. Ara confien que la Comissió Europea, de forma imminent, atorgui més dies en base a un estudi que indica que el Mediterrani s'ha regenerat.
El secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, afirma que durant aquesta setmana la gran majoria de les embarcacions hauran esgotat els permisos, fet que les deixarà sense marge per treballar per Nadal, que és quan el peix es paga millor. "Durant el novembre a poc a poc aniran parant totes", lamenta a l'ACN.
Domènech en part responsabilitza el govern espanyol de perquè s'ha arribat a principis de novembre amb aquesta situació. Comenta que principis d'any des de l'Estat se'ls va dir que malgrat les quotes pesquessin "amb tranquil·litat i normalitat" perquè "es miraria d'arreglar el problema de la falta de dies".
"Nosaltres sabíem que si pescàvem, no arribaríem a finals d'any. Si les regles del joc haguessin estat unes altres, la gent hauria estat més prudent i s'hauria repartit més els dies", raona. Tot això, assenyala que amb el poc volum de barques que hi ha actualment "almenys s'hauria de poder pescar 180 dies" cada any.