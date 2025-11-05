La Contra Cultural
El llibre ‘poc normal’ d’Alfons Cama
Aquest dimecres a les 19 h l’escriptor Alfons Cama i Saballs presenta ‘Recull de contes i una novel·la curta’ (Llibres d’autor) al Centre Cultural Antic Ajuntament de Tarragona
En el pròleg de Recull de contes i una novel·la curta l’autor avisa que aquest no és un llibre normal. No és, afirma, ni un llibre com els que ha escrit fins ara, ni un recull de contes o relats, ni una novel·la. «Més aviat és un recull de llufes mentals que he anat escampant en el sender de la meva curta vida d’escriptor. Com les molles de pa que en Patufet deixava pel camí per si podia tornar a casa», afirma. Aquesta ironia que Alfons Cama i Saballs (Calonge, 1952) destil·la en les primeres pàgines del llibre és un avançament de tot el sarcasme que el lector anirà tastant a mesura que avanci en la lectura de l’obra d’aquest escriptor, format en la narrativa a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i establert a la ciutat de Tarragona des de finals de la dècada dels 80.
Recull de contes i una novel·la curta és, fil per randa, el que promet: d’entrada, un recull d’històries curtes o, en paraules de l’autor, «romanços» amb reminiscències de vegades fantàstiques, de vegades íntimes i de vegades fins i tot Calderianes. A continuació el lector hi trobarà quatre històries més llargues –o menys curtes–, algunes de les quals han sigut guanyadores o finalistes de certàmens literaris i, finalment, una novel·la curta. Es tracta d’Un altre dijous de juny, reconeguda amb el Premi de Novel·la Curta, 2021, atorgat per l’Editorial La Verònica Cartonera.
Aquest joc literari de Cama es clou amb «un seguit de sentències que, sense l’afany de donar lliçons, he volgut deixar escrites per si poden servir a algun amic lletraferit amb ànsies literàries». És aquí on Cama, que ha dirigit tallers d’Introducció a l’escriptura narrativa en diversos espais culturals de la demarcació, fa un exercici de metaliteratura amb sentències com «Escriure bé costa», va dir la Rodoreda. «Llegir un bon text, no», dic jo. Però ella ho diu amb tres paraules; jo, amb cinc i una coma.
Alfons Cama i Saballs presentarà Recull de contes i una novel·la curta, que ha estat editat per Llibres d’Autor (LDA-Link), aquest mateix dimecres, 5 de novembre, a les 19 h al Centre Cultural Antic Ajuntament de Tarragona. L’autor estarà acompanyat de Carles Benseny, dinamitzador cultural i director del programa Cafè i llibres de Ràdio Sant Pere i Sant Pau, amb qui dialogarà sobre el llibre i el procés creatiu. A més, l’acte combinarà conversa i lectura dramatitzada gràcies a la col·laboració de membres del grup teatral tarragoní Ara Teatre, que donaran veu a fragments de l’obra. L’entrada és lliure i després de la presentació es podrà comprar el llibre.