Policial
Dues detencions i 22 operatius en una acció conjunta de Mossos i Guàrdia Urbana a Sant Salvador
El dispositiu ha permès incrementar la presència policial, millorar la convivència al barri i establir un contacte més proper amb els veïns i comerciants
La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d’Esquadra han dedicat un total de 321,5 hores al pla d’acció de Sant Salvador, un dispositiu conjunt desenvolupat entre el 6 i el 26 d’octubre per millorar la seguretat, reduir les conductes incíviques i reforçar la convivència al barri.
Durant aquestes tres setmanes, s’han dut a terme 22 actuacions planificades, entre les quals hi ha hagut patrullatges a peu, controls d’alcoholèmia, inspeccions administratives, vols de dron i entrades a locals. Com a resultat, dues persones han estat detingudes —una per trencament de condemna i una altra per un delicte contra la salut pública—, 110 persones identificades i 53 vehicles controlats.
El pla també ha permès interposar diverses denúncies, entre elles 16 per infraccions de trànsit, 10 per incivisme, 8 per consum o tinença de drogues, 1 per abocament de residus, així com la intervenció de quatre armes (armes blanques i objectes perillosos). A més, s’han inspeccionat tres establiments i les parades del mercat setmanal, amb dues denúncies i una acta aixecada per diverses infraccions. L’operatiu ha tingut, a més, una dimensió de proximitat, fomentant el contacte amb veïns i comerciants del barri per enfortir la confiança entre la ciutadania i els cossos policials.
En el dispositiu hi han participat diferents unitats especialitzades de la Guàrdia Urbana —com la UPRP, UIA, UDRON, UCAN, UPP i UMA— i dels Mossos d’Esquadra —la USC i l’ARRO—, així com agents de la Policia Nacional, que van emetre quatre citacions per incompliment de la Llei d’Estrangeria. També hi ha hagut coordinació amb serveis municipals, com l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) i l’Empresa Municipal de Transports (EMT).
Aquest pla d’acció s’emmarca en la planificació anual de dispositius conjunts entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, que es despleguen en punts estratègics de la ciutat. L’objectiu és anticipar riscos, prevenir conductes incíviques i reforçar la seguretat a les zones residencials, consolidant un model de col·laboració i prevenció.
Aquest estiu, un pla similar es va desenvolupar a les urbanitzacions de Llevant, amb 33 controls policials i una valoració positiva per part de veïns i comerciants, que van destacar la seva eficàcia.