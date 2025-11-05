Política
ERC exigeix a l’alcalde Viñuales sancions exemplars a FCC pel caos en la recollida de brossa
Els republicans consideren que és intolerable que es doni aquesta deixadesa en aquest servei essencial.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l’Ajuntament de Tarragona ha reclamat a l’alcalde Rubén Viñuales que obri una investigació i impulsi sancions exemplars contra l’empresa FCC per l’incompliment del servei de recollida de residus durant els darrers dies, quan la ciutat ha viscut una acumulació massiva de bosses de brossa als carrers.
Segons els republicans, la situació s’ha produït just abans de l’entrada en vigor del nou contracte de recollida de brossa i neteja viària, mentre FCC encara tenia la responsabilitat del servei. Des d’ERC denuncien que l’empresa ha mostrat “un incompliment evident del seu deure”.
“El que hem vist aquests dies és inacceptable. Les imatges de Tarragona plena de bosses de brossa afecten directament la qualitat de vida de la ciutadania, la imatge de la ciutat i el compromís amb la sostenibilitat i la neteja que l’Ajuntament ha de garantir”, ha declarat el conseller republicà Xavi Puig.
Puig ha insistit que ERC exigeix “una investigació exhaustiva que aclareixi les responsabilitats i que comporti sancions exemplars contra FCC per aquest incompliment flagrant”. El grup municipal considera “intolerable” la deixadesa mostrada en un servei essencial per a la ciutat.
“El senyor Viñuales ha de demostrar lideratge i responsabilitat. Des d’ERC estarem al seu costat perquè aquest tipus de situacions no es repeteixin. L’Ajuntament no només ha de demanar disculpes, ha de passar a l’acció, perquè el tema és molt greu”, ha conclòs Puig.