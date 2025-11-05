Sostenibilitat
La Cúpula de la SOStenibilitat torna amb activitats immersives sobre els reptes ecosocials
El Refugi 1 del Moll de Costa acollirà la Cúpula de la SOStenibilitat, una instal·lació immersiva que combina art, educació i tecnologia
El Refugi 1 del Moll de Costa de Port Tarragona acollirà, del 7 al 30 de novembre, una nova edició de la Cúpula de la SOStenibilitat, una instal·lació itinerant que convida el públic a reflexionar sobre els reptes ecològics i socials a través de l’art, el joc i la tecnologia immersiva.
La proposta, impulsada per Còdol i Catesco – Centre UNESCO de Catalunya, amb el suport del Port de Tarragona, preten apropar a escala local els valors i compromisos de Mondiacult 2025, la conferència mundial de la UNESCO sobre cultura i desenvolupament sostenible.
Durant tot el mes, la cúpula es convertirà en un espai de trobada, aprenentatge i diàleg, amb activitats per a tots els públics: des de famílies fins a escoles, empreses i col·lectius professionals. Les propostes inclouen experiències immersives, concerts, tallers de formació digital i sessions de teambuilding que promouen els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.
Entre les activitats destacades pel públic general i familiar hi ha L’art de la sOH!stenibilitat, una experiència participativa per repensar la relació amb la natura a través de la co-creació artística i el moviment, i Gràcies Mare Terra!, un viatge visual inspirat en les il·lustracions de Vanina Starkoff i el poema tradicional iroquès d’agraïment al món natural. Totes dues activitats són gratuïtes amb reserva prèvia i es faran els caps de setmana del 15, 16, 22 i 29 de novembre.
Un altre dels moments més especials serà el concert immersiu “H2OH!”, amb la pianista Lídia Papió, que fusionarà música en directe, poesia i audiovisuals 360 per submergir el públic en una experiència sensorial sobre l’aigua. Els concerts tindran lloc el 23 de novembre, a les 12 h i a les 18 h.
La Cúpula també obrirà les seves portes als centres educatius, amb activitats adaptades per a cada etapa, i oferirà formacions gratuïtes en tecnologia immersiva i sostenibilitat a càrrec d’experts com Miquel Pérez (Xpacia) i Albert Pujol.