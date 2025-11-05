Judicial
Condemnen a cinc anys de presó l'home que va intentar matar el seu company en un habitatge abandonat
Fiscalia i l'acusació particular demanaven nou anys de presó per un delicte de temptativa d'homicidi
L'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a cinc anys de presó per intentar matar el seu company el 17 de setembre de 2024 en un habitatge abandonat a Tarragona. Aquest dimecres, l'acusat ha reconegut que va discutir amb la víctima per qüestions de convivència i que li va clavar una navalla a la zona del tòrax. Fiscalia, l'acusació particular i la defensa han pactat la reducció de la pena, ja que les acusacions demanaven nou anys de presó. També han acordat que el processat haurà de pagar una indemnització de 6.000 euros per les lesions i danys morals causats a la víctima. A més, se li ha imposat la prohibició d'aproximar-se a una distància no inferior de 500 metres o comunicar-se amb l'agredit durant deu anys.
La sentència, que és ferma i no es pot recórrer, també li imposa sis anys de llibertat vigilada. Segons l'escrit acusatori del ministeri públic, entre les 21:15h i les 21:30h del 17 de setembre de 2024, el ja condemnat i l'altre home van iniciar una discussió per problemes de convivència. "L'acusat va torçar-li el braç al seu company, el va empènyer contra la paret amb la intenció de posar fi a la seva vida i va clavar-li una navalla a la zona del tòrax del costat esquerre", detalla el fiscal. Tot i que l'home va intentar tornar a apunyalar-lo, la víctima va poder escapar-se i demanar auxili en un restaurant proper.
Arran dels fets, la víctima va patir diverses lesions per les quals va estar vuit dies a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. "Amb tot, les lesions causades no van suposar cap risc vital per a ell", apunta en el seu escrit Fiscalia. A banda, l'acusat també va patir lesions als dits durant l'agressió. Aquest es troba en presó preventiva des del 21 de setembre de 2024, un dia després que fos detingut.