El Barquet de Tarragona, reconegut com un dels millors restaurants de cuina de mar de Catalunya
El restaurant ha rebut el Premi Pere Bahí a la Cuina del Mar dins la Guia Augusta, un reconeixement a la seva trajectòria i al compromís amb la cuina marinera tradicional
El restaurant El Barquet de Tarragona ha estat distingit amb el Premi Pere Bahí a la Cuina del Mar dins la Guia Augusta, una nova publicació que recull els 270 millors restaurants de cuina catalana. El reconeixement arriba com a homenatge a una trajectòria marcada per la fidelitat a la tradició marinera i l’aposta per la identitat gastronòmica del territori.
Pel cap de cuina David Solé i Torné, el guardó representa “un gran premi pel reconeixement que comporta a nivell nacional”. “Que et reconeguin com un dels millors restaurants de cuina de mar és un honor per la trajectòria d'aquesta casa. Des del minut zero vam fer cuina marinera perquè el meu avi era pescador i va ser generacional: ell li va ensenyar a la meva mare i ella a mi, i amb els anys tot ha anat evolucionant”, explica Solé.
Amb més de mig segle d’història, El Barquet de Tarragona és un referent de la cuina de mar tradicional. Fundat per l’àvia Angeleta i continuat per les següents generacions, el restaurant manté viu l’esperit familiar amb plats com els arrossos, els suquets o el romesco, símbols de la gastronomia tarragonina.
El cuiner defensa una filosofia culinària fidel als principis bàsics de la cuina de mar: els arrossos, els suquets, el romesco, l’all i pebre, l’all cremat, el groguillo... “Són l’emblema de la zona i de la nostra identitat. Tenim, però, la inquietud de fusionar la cuina de mar amb productes de l’interior, com els bolets, per donar-li un toc propi”, afegeix.
La Guia Augusta: un homenatge a la cuina catalana
Impulsada pel cuiner Pep Nogué, la Guia Augusta recull restaurants de tot Catalunya que defensen la cuina tradicional, popular i d’autor amb producte local. L’objectiu no és repartir estrelles, sinó posar en valor els establiments que mantenen viva la gastronomia catalana.
Sobre la importància d'iniciatives com la Guia Augusta, Solé considera que “ha vingut per omplir un buit important”. “Si realment ens estimem la nostra cuina, ara tenim una eina per conèixer-la més. Aquesta guia farà més fàcil que qui no coneix la gastronomia catalana s’hi acosti. Pels que la fem, és un orgull”, afirma. També posa en valor l’aposta de l’editorial Cossetània, impulsora del projecte, “una de les més fortes del país i que sempre ha cregut en la cuina catalana”.