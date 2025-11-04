Cultura
La URV estrena una ruta teatralitzada per descobrir la figura d’Antoni Rovira i Virgili
La iniciativa de ComCiència vol apropar la vida i el pensament del periodista, polític i intel·lectual tarragoní a estudiants i ciutadania
La Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV (ComCiència) estrenarà aquest dijous 6 de novembre la seva nova ruta teatralitzada dedicada a Antoni Rovira i Virgili, una proposta que convida a redescobrir una de les figures més rellevants de la història contemporània de Tarragona.
L’activitat tindrà lloc a partir de les 10.45 h, amb punt de trobada al carrer Major, 20, i recorrerà diversos espais emblemàtics de la Part Alta vinculats a la seva vida i al context polític i cultural en què va viure.
Aquesta nova ruta es suma a les ja existents dedicades a Antoni de Martí i Franquès i Lluís Pons d’Icart, i passa a formar part del catàleg de rutes teatralitzades divulgatives que impulsa ComCiència amb l’objectiu de posar en valor el llegat científic, intel·lectual i històric del territori.
La iniciativa està pensada tant per a estudiants de secundària com per a la ciutadania interessada en la divulgació cultural i científica.