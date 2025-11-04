Diari Més

Cultura

La URV estrena una ruta teatralitzada per descobrir la figura d’Antoni Rovira i Virgili

La iniciativa de ComCiència vol apropar la vida i el pensament del periodista, polític i intel·lectual tarragoní a estudiants i ciutadania

Aquesta ruta formar part del catàleg de rutes teatralitzades divulgatives que impulsa ComCiència

Aquesta ruta formar part del catàleg de rutes teatralitzades divulgatives que impulsa ComCiènciaCedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV (ComCiència) estrenarà aquest dijous 6 de novembre la seva nova ruta teatralitzada dedicada a Antoni Rovira i Virgili, una proposta que convida a redescobrir una de les figures més rellevants de la història contemporània de Tarragona.

L’activitat tindrà lloc a partir de les 10.45 h, amb punt de trobada al carrer Major, 20, i recorrerà diversos espais emblemàtics de la Part Alta vinculats a la seva vida i al context polític i cultural en què va viure.

Aquesta nova ruta es suma a les ja existents dedicades a Antoni de Martí i Franquès i Lluís Pons d’Icart, i passa a formar part del catàleg de rutes teatralitzades divulgatives que impulsa ComCiència amb l’objectiu de posar en valor el llegat científic, intel·lectual i històric del territori.

La iniciativa està pensada tant per a estudiants de secundària com per a la ciutadania interessada en la divulgació cultural i científica.

tracking