Medi Ambient
Tarragona licita la redacció del projecte de renaturalització del barranc de la Móra
L’Ajuntament destinarà 65.000 euros a la redacció d’aquest document, que definirà les accions a fer
L’Ajuntament de Tarragona ha licitat la redacció de l’estudi d’alternatives i projecte de renaturalització del barranc de la Móra. El consistori destinarà 65.141,08 euros (IVA inclòs) a la redacció d’aquest document, on es definiran les diferents accions que caldrà dur a terme per a la millora ecològica, la restauració paisatgística i la minimització del risc de desbordaments del torrent. Les empreses interessades podran presentar-se al concurs públic fins al pròxim 18 de novembre.
«En episodis forts de pluja, el canal de la Móra es desborda i es produeixen inundacions en diversos carrers i habitatges, causant greus desperfectes materials», s’exposa en la memòria justificativa del contracte. Per aquest motiu, es requereix un projecte per millorar l’ecosistema fluvial urbà del torrent mitjançant «accions de restauració hidromorfològica i ecològica». L'objectiu principal serà reduir «el risc i la vulnerabilitat davant inundacions» en aquesta urbanització de Llevant.
Estudis previs
L’àmbit d’actuació anirà des del prat de la Móra fins a la desembocadura. Després d’elaborar un conjunt d’estudis previs, l’adjudicatària haurà de dissenyar i analitzar possibles estratègies i mesures de restauració. L’estudi d’alternatives ha de valorar «la viabilitat de desconstruir la solera del canal i les proteccions hidràuliques», així com «la creació d’una bassa de laminació en la zona de Domini Públic Marítim Terrestre (DPMT) al pàrquing que hi ha al marge dret». Aquestes accions podrien augmentar «la resiliència i capacitat» del canal i fer possible «la seva revegetació i restauració paisatgística». Segons els plecs tècnics, també s’estudiarà «l’eliminació del passeig».
El president de l’Associació de Veïns de la Móra-Tamarit, Albert Franquès, ha manifestat els seus dubtes respecte a aquest plantejament, ja que «només contempla el tram urbà» del torrent. A més, no entén que es vulgui fer la bassa de laminació «davant del Voramar, quan l’aigua ja surt al mar». «El problema ve de més amunt, de Mas d’Enric i el cementiri del Catllar», diu.