Sosteninilitat
Port Tarragona prepara les cobertes per instal·lar la seva planta solar més gran
La futura planta sumarà 600 kW de potència d’energia verda autogenerada i serà la planta fotovoltaica més gran de totes les que ha executat fins al moment l’Autoritat Portuària
L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha obert la licitació per a les obres de millora de les cobertes de les naus A, B i C del moll de Castella, una actuació prèvia necessària per a la instal·lació d’una nova planta fotovoltaica de 600 kW de potència. Tant les obres com la futura planta compten amb finançament europeu dels fons FEDER.
Es tracta d'un nou pas per Port Tarragona en el seu compromís amb la sostenibilitat i la transició energètica, una intervenció imprescindible per poder instal·lar la nova planta solar fotovoltaica, que serà la més gran de totes les que ha impulsat fins ara l’Autoritat Portuària.
Els treballs, amb un pressupost de 279.830 euros (IVA exclòs) i una durada estimada de dos mesos, inclouen la substitució de la xapa superior de la coberta, la renovació dels policarbonats de les claraboies i la preparació de la superfície per acollir els nous panells solars.
La futura planta solar s’ubicarà a les naus A, B i C, que actualment acullen tallers i magatzems de l’APT i del Centre d’Estudis Marítims i d’Activitats del Port de Tarragona (CEMAPT). Amb una superfície total de 4.500 m², la instal·lació aportarà 600 kW de potència nominal —200 kW per nau— i funcionarà en règim d’autoconsum amb excedents.
Aquesta actuació suposarà una inversió global d’uns 1 milió d’euros i permetrà cobrir part de la demanda elèctrica derivada de l’activitat diària del Port, reduint la seva dependència de fonts energètiques convencionals.
Finançament europeu i compromís amb la sostenibilitat
Tant la millora de les cobertes com la futura planta fotovoltaica reben el suport del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que finança el 40% de la inversió, mentre que el 60% restant va a càrrec de l’APT.
Aquest projecte forma part de l’estratègia de sostenibilitat i descarbonització del Port Tarragona, basada en quatre pilars: energies renovables i combustibles alternatius, electrificació, biodiversitat i coneixement. A més, contribueix als objectius del Pacte Verd Europeu i del Pla Nacional d’Energia i Clima.
Amb els 600 nous kW de potència, l’Autoritat Portuària de Tarragona sumarà un total de 1,31 MW d’energia fotovoltaica generada, un pas més cap a la seva autosuficiència energètica.
Actualment, el port disposa de diverses instal·lacions fotovoltaiques al Moll de Costa, a l’edifici administratiu, al Club de Rem, al Punt de Control Fronterer, a l’edifici de la Policia Portuària i a altres espais. Paral·lelament, s’estan desenvolupant nous projectes per ampliar aquesta xarxa, com les cobertes dels Tinglados 1, 2, 3 i 4 i l’Edifici d’Entitats, amb l’objectiu d’arribar als 2 MW de generació pròpia d’energia neta.