Mobilitat
L’aprovació inicial del Pla Director de la Mobilitat apunta cap al 2027
L’Autoritat Territorial espera que la fi de les concessions dels autobusos sigui una oportunitat per millorar el servei
El Pla Director de la Mobilitat del Camp de Tarragona s’espera poder aprovar inicialment a inicis de l’any 2027. Així ho explica Eugènia Domènech, gerent de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) al territori, en declaracions a la revista Mobilicat. La idea amb la qual es treballa a la Generalitat, qui lidera el projecte, és que els treballs necessaris puguin estar acabats per poder arribar a aquesta aprovació d’aquí a dos anys.
Aquest Pla es remunta al 2022, quan el Consell d’Administració de l’ATM va acordar començar els treballs necessaris per a la seva redacció. El calendari es va complir fins al segon punt del programa, quan el mes de novembre de 2023 es van realitzar diverses sessions vinculades al procés participatiu de la ciutadania. Teòricament, entre 2024 i 2025 s’havien d’extreure conclusions de la participació així com establir objectius, escenaris, indicadors i propostes.
En aquest sentit, recentment es va licitar un contracte de serveis d’assistència tècnica del Pla. Amb un pressupost de 64.281,25 euros, amb IVA, l’ATM busca disposar d’un servei especialitzat que permeti incorporar, dins el Pla, una anàlisi exhaustiva dels aspectes socials de la mobilitat. Aquests poden ser l’accessibilitat, la salut, la seguretat viària, l’equitat i el gènere.
Fa un mes, l’ATM. ja va adjudicar un estudi que ha de servir per conèixer com es mou la ciutadania i planificar la mobilitat de la pròxima dècada. L’Autoritat Territorial de la Mobilitat va resoldre l’adjudicació de l’assistència tècnica per a l’elaboració de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) 2025 i la caracterització de la mobilitat a l’empresa Opinòmetre SL, per un import de 371.215,90 euros (IVA inclòs) i amb un termini d’execució de nou mesos.
«Hem fet també una enquesta a turistes i excursionistes, perquè no hem d’oblidar que al Camp de Tarragona el turisme determina molt, i a més suposa un canvi de mobilitat molt important perquè multiplica els usuaris del transport públic, ja que afortunadament tenim un índex bastant elevat d’utilització de transport públic per part dels turistes», explica Domènech.
Si el Pla es pogués aprovar el 2027, arribaria un any abans de la fi de les concessions dels autobusos de la Generalitat. El 2028 està marcat al calendari pel sector i la gerent de l’ATM considera que serà una «oportunitat» per a millorar el servei. «Hi ha molt d’interès i expectatives que això pugui ajudar també a aconseguir que el transport públic sigui útil al ciutadà i que pugui cobrir les seves necessitats», explica Domènech a Mobilicat. Aquesta visió s’alinea amb la de la futura àrea metropolitana, que precisament vol dotar de més competències a l’Autoritat Territorial.