Patrimoni
L'Ajuntament de Tarragona celebra la inversió d'1,4 MEUR per preservar el patrimoni històric i cultural de la ciutat
El Govern aprova dues subvencions que es repartiran en diferents anualitats, entre 2025 i 2027
L'Ajuntament de Tarragona ha celebrat la inversió d'1,4 milions d'euros per la preservació del patrimoni històric i cultural de la ciutat, anunciada aquest dimarts pel Govern. El seu alcalde, Rubén Viñuales, ha destacat la importància del treball conjunt entre administracions i ha subratllat que aquesta actuació preveu una execució plurianual entre 2025 i 2027. El batlle ha assenyalat que l'acord consolida "l'aposta" per conservar i realçar el llegat històric del municipi, alhora que impulsa projectes que milloren la connexió entre la ciutadania i el seu patrimoni. "Tarragona és història viva i protegir-la és garantir el nostre futur com a ciutat referent en cultura i turisme sostenible", ha afirmat Viñuales.