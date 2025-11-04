Patrimoni
Inversió milionària del Govern a Tarragona: Fòrum de la Colònia, l'Amfiteatre i el futur Museu d'Història de Tarragona
Cultura i l'ajuntament aportaran també 100.000 euros anuals fins el 2028 per conservació del patrimoni romà
El Govern de la Generalitat ha aprovat dues subvencions destinades a preservar el patrimoni històric de Tarragona. Els ajuts, del Departament de Cultura, responen a dues peticions presentades per l'Ajuntament de Tarragona del passat agost, segons ha explicat l'executiu. Globalment ascendeixen a 1,4 milions d'euros, si bé estan repartides en diferents anualitats.
Així, d'una banda, fins el 2027 Cultura destinarà 1 milió d'euros per a la museïtzació del Fòrum de la Colònia, intervencions a la Porta Triumphalis de l'amfiteatre i l'elaboració del projecte bàsic i executiu del futur Museu d'Història de la ciutat al beateri de Sant Domènech.
Viñuales ho celebra
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat la seva satisfacció i ha destacat la importància del treball conjunt entre administracions: «Aquesta inversió és fruit d’una bona entesa institucional i del reconeixement que el nostre patrimoni és una responsabilitat compartida. Tarragona és història viva, i protegir-la és garantir el nostre futur com a ciutat referent en cultura i turisme sostenible».
Viñuales ha remarcat també que es tracta d’un fet únic en la història de les relacions entre Tarragona i la Generalitat, que «posa en valor una nova etapa de cooperació lleial i efectiva entre administracions».