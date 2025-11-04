Diari Més

Inversió milionària del Govern a Tarragona: Fòrum de la Colònia, l'Amfiteatre i el futur Museu d'Història de Tarragona

Cultura i l'ajuntament aportaran també 100.000 euros anuals fins el 2028 per conservació del patrimoni romà

Paral·lelament, Cultura també aportarà 100.000 euros anuals fins el 2028 per la conservació del conjunt arqueològic romà.ACN

El Govern de la Generalitat ha aprovat dues subvencions destinades a preservar el patrimoni històric de Tarragona. Els ajuts, del Departament de Cultura, responen a dues peticions presentades per l'Ajuntament de Tarragona del passat agost, segons ha explicat l'executiu. Globalment ascendeixen a 1,4 milions d'euros, si bé estan repartides en diferents anualitats. 

Així, d'una banda, fins el 2027 Cultura destinarà 1 milió d'euros per a la museïtzació del Fòrum de la Colònia, intervencions a la Porta Triumphalis de l'amfiteatre i l'elaboració del projecte bàsic i executiu del futur Museu d'Història de la ciutat al beateri de Sant Domènech.

Viñuales ho celebra

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expressat la seva satisfacció i ha destacat la importància del treball conjunt entre administracions: «Aquesta inversió és fruit d’una bona entesa institucional i del reconeixement que el nostre patrimoni és una responsabilitat compartida. Tarragona és història viva, i protegir-la és garantir el nostre futur com a ciutat referent en cultura i turisme sostenible». 

Viñuales ha remarcat també que es tracta d’un fet únic en la història de les relacions entre Tarragona i la Generalitat, que «posa en valor una nova etapa de cooperació lleial i efectiva entre administracions». 

