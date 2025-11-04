Inundacions
Decepció veïnal a la Móra un any després de la DANA: «Si tornés a ploure així, passaria el mateix»
Els residents del barri consideren que l’Ajuntament de Tarragona «no ha pres les mesures necessàries» per evitar episodis com el del 4 de novembre del 2024
«Tristesa, desànim i decepció». Aquest és el sentiment generalitzat entre els veïns de la Móra, just un any després de les inundacions que va patir el barri la matinada del 4 de novembre pel pas de la DANA. Els residents d’aquesta urbanització de Llevant consideren que hi ha hagut «deixadesa» per part de l’Ajuntament de Tarragona, a qui acusen de «no haver pres les mesures necessàries» durant els últims dotze mesos per «evitar que es repeteixi un episodi així».
«No estan responent cap mena d’expectativa», lamenta el president de l’Associació de Veïns de la Móra-Tamarit, Albert Franquès, qui assegura que «si tornés a ploure com ho va fer aquella nit, passaria el mateix». És a dir, el torrent es tornaria a desbordar, causant, de nou, greus danys materials. Cal recordar que les inundacions de fa un any van afectar més de 150 habitatges, així com diferents negocis. Els residents i comerciants afectats han hagut de fer front a depeses molt elevades per poder reparar les seves cases i locals.
Tornar a la normalitat
«La prioritat hauria de ser tornar a la normalitat i arreglar el que està fet malbé», remarca el representant veïnal, qui assegura que «la capçalera del canal està bruta» i «encara hi ha fulles de la torrentada al pont del carrer Baix Llobregat». També està pendent la reparació del tram del passeig de la Móra que va quedar malmès. Des de l’Ajuntament asseguren que «s’està esperant a l’autorització de Costes» per dur a terme la intervenció.
El passat 20 de gener, els residents del barri van presentar una moció a l’Ajuntament de Tarragona per fer front als efectes de la DANA i prendre mesures per evitar noves inundacions. El ple municipal va aprovar per unanimitat la proposta, que contemplava, entre altres, l’actualització del Pla de Protecció Civil de Tarragona. Fonts municipals asseguren que «està en fase de redacció la revisió del Document Únic de Protecció Civil del Municipi (DUPROCIM)», on es contemplaran «les actuals zones d’afectació per risc d’inundacions de la Móra», que es basen en les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Des de l’associació de veïns també es mostren «enfadats» perquè consideren que el consistori «ha venut fum» amb algun dels projectes anunciats. El passat 1 d’octubre, es van iniciar les obres de construcció del nou tanc anti-DSU a la urbanització. Aquesta infraestructura, que costarà 1,3 milions d’euros, podrà emmagatzemar un màxim de 1.000 metres cúbics d’aigua.
El govern municipal va assegurar que aquesta obra ajudarà a «minimitzar al màxim la possibilitat de sobreeiximents del canal». En canvi, Franquès assegura que aquest dipòsit és «exclusivament» per «augmentar la resiliència del clavegueram» i, per tant, no servirà per a evitar episodis com el de fa un any. A més, indica, la capacitat del tanc «no és tan gran, tenint en compte que la piscina olímpica de Campclar té 3.500 metres cúbics».
Reparacions per 50.000 euros
Després de les inundacions, es van realitzar tasques de neteja viària, de platges i de recollida de residus a la ciutat, i es va retirar i substituir l’arbrat malmès. També es van reparar els danys al passeig de la Móra i, ara, s’està esperant a l’autorització de Costes per actuar al carrer Baix Camp. D’altra banda, l’Ajuntament assegura que el Departament de Medi Ambient ha realitzat l’estudi hidrològic del torrent, que va ser una de les demandes que va incloure l’associació de veïns en la moció que va presentar al gener.
Fa unes setmanes, el consistori va licitar el manteniment de la vegetació a la capçalera del canal de la Móra per 14.000 euros. Els treballs, que es faran dos cops a l’any, permetran millorar i facilitar el pas i evacuació de les aigües circulants. García Latorre assegura que s’han pres totes aquestes mesures perquè «no tornin a passar situacions com la de fa un any o siguin molt menys agressives».