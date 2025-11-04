Política
En Comú Podem lliura 4.200 signatures a la direcció de l'hospital Joan XXIII per reclamar més recursos
La formació denuncia la manca de personal i demana a la Generalitat que reforci la sanitat pública
En Comú Podem Tarragona ha lliurat aquest dimarts 4.200 signatures a la direcció de l'hospital Joan XXIII per reclamar més recursos pel centre hospitalari així com una planificació laboral adequada. La formació ha denunciat la manca de personal i ha reclamat al Departament de Salut que "actuï amb urgència per garantir unes condicions dignes tant per al personal com per a les persones usuàries", ha apuntat el portaveu del partit a l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado. "Aquest estiu s'ha produït una situació de tempesta perfecta que ha posat al límit el funcionament del centre", ha dit en referència a "problemes de gestió interna, manca de personal i una activitat assistencial que no ha disminuït tot i el període de vacances".