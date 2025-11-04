Gestió
La comissió tècnica per prevenir inundacions a la Móra es va crear al maig i encara no s'ha reunit
Els veïns critiquen que està «plagada de polítics» i falten més «perfils tècnics»
L’Ajuntament de Tarragona va constituir, el passat 22 de maig, la Comissió Tècnica de prevenció de desastres naturals a la Móra, que definirà projectes per evitar noves inundacions. Va ser una petició dels veïns del barri, els quals denuncien ara que aquest organisme encara no s’ha reunit des de la seva creació fa gairebé sis mesos. Tanmateix, critiquen que estigui «plagada de polítics». «Són els que decideixen, però no els que tenen una opinió qualificada sobre el tema», diu Albert Franquès, president de l’AV la Móra-Tamarit, qui considera que falten «perfils tècnics».
L’Ajuntament de Tarragona ha optat per integrar dins de la comissió l’alcalde, Rubén Viñuales —que la presidirà—, i els consellers Nacho García Latorre (Territori), Guillermo García de Castro (Medi Ambient) i Isabel Mascaró (regidora de barri). La Generalitat de Catalunya ha apostat pel director de Serveis Territorials de l’Administració Local a Tarragona, Josep Rofes, mentre que l’Estat ho ha fet per la Subdelegada del Govern, Elisabet Romero. En canvi, l’Ajuntament del Catllar ha optat per incorporar un dels seus arquitectes municipals. També hi haurà representants de l’Associació de Veïns de la Móra-Tamarit i l’Associació Mediambiental la Sínia.