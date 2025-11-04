Oci
El clàssic ‘El Llac dels Cignes’ arriba aquest dijous al Palau Firal i de Congressos de Tarragona
La International Ballet Company torna aquest dijous 6 de novembre, a les 20.30 h, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona per presentar El Llac dels Cignes, una de les obres més emblemàtiques del ballet clàssic.
Plena de romanticisme i bellesa, aquesta producció és considerada l’obra mestra més espectacular del repertori de dansa clàssica, amb una història poètica on el bé triomfa sobre el mal. L’espectacle combina escenografia d’un gran realisme, vestuari enlluernador i una banda sonora inoblidable amb les melodies de P. I. Txaikovski.
El muntatge compta amb un elenc d’artistes de nou nacionalitats diferents, que donen cos i ànima a aquesta producció irresistible. Una oportunitat única per gaudir de la màgia del ballet en directe a Tarragona.
Les entrades es poden adquirir anticipadament a través del web oficial de la companyia, on s'hi troben diversos descomptes en forma de packs familiars, o a la taquilla una hora abans de la funció.