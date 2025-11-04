Societat
La Cambra de Tarragona reivindica l’FP Dual com a eina clau per captar talent empresarial
El reconeixement ha estat en el marc d’una jornada en la que s’han analitzat casos d’èxit amb Inetum i Fibervent.
La Cambra de Tarragona ha destacat la Formació Professional, especialment en la seva modalitat dual, com una estratègia essencial per impulsar la captació de talent i reforçar la competitivitat de les empreses del territori.
Aquesta reflexió s’ha posat de manifest en el marc d’una jornada conduïda per Eduardo Sañudo, conseller de Formació i membre del Comitè Executiu de la Cambra, on s’han analitzat casos d’èxit d’empreses com Inetum i Fibervent, que han incorporat estudiants en dual amb resultats positius.
Durant la sessió, també s’han dut a terme dinàmiques de treball amb entitats, instituts i empreses per identificar noves vies de col·laboració, mancances del sistema i reptes específics del territori a l’hora d’acollir alumnat en modalitat dual.
D’altra banda, la Cambra ha recordat que el 13 de novembre, de 9.30 a 14.30 h, es celebrarà al Recinte Firal de Tarragona la XIII Fira de l’Ocupació, la gran plataforma laboral del sud de Catalunya, que connecta empreses i professionals en cerca d’oportunitats.